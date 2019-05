Koop de bruutste Opel van Nederland

Light is right.

Niets is leuker dan wanneer een fabrikant een auto uitbrengt die maar één doel dient: die van imagebuilder. Alfa Romeo heeft er een handje van om auto’s te bouwen die bijna niets te maken hebben met de rest van hun modellijn, denk aan de 4C, 8C Competizione en natuurlijk de Montreal.

Opel heeft het twee keer gedaan, beide keren in samenwerking met de Britse firma Lotus. De eerste was de Lotus Omega, een Opel Omega met voldoende power om de Lancia Thema 8.32, Mercedes 500 E en BMW M5 naar het tweede plan te verwijzen. De andere Opel is de Speedster. Waar de Omega in basis in Opel is, is dat bij deze auto andersom. Het is eigenlijk een Lotus Elise met een Opel motor en ander koetswerk.

De eerste Speedster, die in 2000 op de Salon van Genève onthuld werd, had een 2.2 16v viercilinder met 147 pk. Omdat de auto 850 kg woog, was dat meer dan voldoende. Het echte vuurwerk kwam in 2003 met de Opel Speedster Turbo, deze had de 2.0 turbomotor uit de Astra OPC. Het hoeft geen betoog dat de Speedster Turbo standaard al bloedsnel was.

Maar het kon en kan dus sneller, dat bewijst de occasion van vandaag. De vorige eigenaar, ongetwijfeld een ware purist, had niet veel met de Opel roots, getuige het feit dat alle Opel-logo’s zorgvuldig verwijderd zijn. Ondanks dat het een Speedster uit 2003 is, begon de auto zijn leven als 2.2. Deze werd later vervangen door de 2.0 Turbo. Voor de gelegenheid werd deze getuned tot 300 pk. Dat is op zich al veel vermogen, maar helemaal in een auto die aanzienlijk minder dan een ton weegt.

Om het vermogen goed kwijt te raken is de auto voorzien van een speciaal Nitron onderstel. Verder zien we aftermarket-velgen met semi-slick banden eronder, lichtgewicht sportkuipen met vierpuntsgordels en een heuse diffuser. De auto staat niet toevallig te koop bij Van der Kooi, sinds jaar en dag dealer en importeur van Lotus. Voor 26.145 is ‘ie van jou. Klik hier om de advertentie te bekijken. Voordat je ‘m koopt, bekijk even ons Opel Speedster-aankoopadvies om te zien waar je op moet letten!

