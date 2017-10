Deze Bugatti Chiron motor kun jij wellicht betalen

Er is wel een "kleine" beperking aan dit motorblok.

En die beperking is dat het slagvolume in dit geval geen acht maar twee liter bedraagt. Het motorblok (inclusief versnellingsbak) waar je naar kijkt is namelijk een schaalmodel van het motorblok uit de Bugatti Chiron. Om precies te zijn in schaal 1 op 4. Het motorblok werkt helaas niet, anders waren we namelijk best benieuwd of de 2.0 goed zou zijn voor een slordige 375 pk (1500 gedeeld door 4, snapt u?). En hoe zou het verbruik zijn? Zoveel vragen!

Het blok wordt gemaakt door Amalgam, die zich specialiseren in high-end schaalmodellen van allerlei automotive spul. Het is gemaakt van RVS en tin en bevat de kleinste details zoals onderdelennummers, slangenklemmen, etc. Uiteraard zijn er ook vier turbo’s op schaal te vinden. Naar eigen zeggen is er nauw samengewerkt met de mensen van Bugatti om zo dicht mogelijk bij the real deal te komen. Er is zelfs een stamp of approval van Bugatti voor het eindresultaat.

Dit blok moet €8.785 euro kosten. Dat lijkt veel geld, maar als je bedenkt dat er meer dan drie maanden (2500+ uur) ontwikkelingstijd in zit en daarbij opgeteld nog eens 220 uur assemblage per schaalmodel, dan valt dat eigenlijk best mee. En als je de prijs van een écht Bugatti Chiron motorblok door vier deelt kom je waarschijnlijk ook een stuk hoger uit, zelfs als je voor een tweedehandsje gaat.