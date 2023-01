Koop de GT3 Touring PTS van Chris Harris

De reden waarom de 911 GT3 Touring van Chris Harris te koop staat is helemaal erg…

Bij sommige presentatoren weet je al meteen waar hun voorkeur ligt. James May houdt van slimme en verstandige auto’s, Doug de Muro rijdt graag in grote offroaders en @Wouter houdt van iets met 100 pk (te veel).

Bij Chris Harris zit het net eventjes wat anders. Hij is al jaren verliefd op de GT-auto’s van Porsche en dan natuurlijk de Porsche 911 GT3. Op dit moment heeft hij er twee en dat is er volgens hem eentje te veel. Goh. Het opmerkelijke is, de nieuwste gaat eruit!

Dit betekent dat zijn blauwe Porsche 992 GT3 TP te koop staat! Het is niet de minste. Er staat net 10.500 km op (6.500 miles) de teller en de auto is in een PTS-kleur gespoten én voorzien van Porsche Exclusive Manufaktur lederen bekleding (rood met schotse ruit).

Slechte bekerhouders en service Porsche-dealer

De reden waarom hij de nieuwe GT3 Touring wegdoet en niet zijn oude: bekerhouders. Volgens Harris zijn die niet denderend. Sowieso vond hij de cabine in de oudere variant beter. Daarnaast rijdt – volgens Harris – de 991-generatie beter op de openbare weg.

Maar het ergste is nog: hij is als een hork behandeld door zijn Porsche-dealer. Harris had zijn zinnen gezet op een Porsche 718 Cayman GT4 RS. Echter, het was nogal lastig om er eentje te kunnen c.q. mogen kopen bij Porsche.

Uiteindelijk was er een productieslot beschikbaar voor de Porsche-ambassadeur, maar was de specificatie die Harris wilde niet mogelijk (ondanks eerdere toezeggingen dat dat wel kon). Daarnaast werd hij in het proces bij zijn Porsche-dealer (in Reading) nogal slecht behandeld. Ergo, de 911 GT3 gaat eruit en Harris koopt er geen Porsche voor terug.

GT3 Touring PTS Chris

Is dit vreemd gedrag van Porsche? Nou, ja en nee. Gezien de enorme vraag naar auto’s kunnen automerken per productieslot de winst zo hoog mogelijk opvoeren als ze willen. Ook hebben dealers nu de mogelijkheid om te cherrypicken wat ze willen inruilen en kennelijk wilden ze niet de 911 GT3 Touring van Chris Harris…

Maar ja, dat is wel jouw kans om deze geweldige sportwagen te bemachtigen. Ja, het stuurwiel zit in aan de verkeerde kant, maar check dat interieur! Ruitbekleding! En mooie zilvergrijze wielen en een keurig blauw lak.

Heel erg veel beter gaat het niet worden, toch? Is dit niet de mooist uitgevoerde Porsche 911 ooit? Overigens is Harris ook een slimme zakenman, want toevallig wordt de auto geveild op Collecting Cars. De beste man kan dus eigenlijk niet verliezen.

