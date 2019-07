Autoblog Garage: Alfa Romeo 159 van WillemE

Het moment die je wist dat zou komen.

De Alfa Romeo 159. Een absolute held onder het genootschap der Autoblog reaguurders. De middenklasser van Alfa Romeo staat bekend om zijn legendarische rijeigenschappen, briljante styling en verrassend betrouwbare techniek. Ah, Alfa Romeo en betrouwbaarheid. Het is en blijft een dingetje voor velen. Het is voer voor vele geslaagde grappen. Alfa’s moet je bedekken met de mantel der liefde. Ze zijn niet perfect, maar de rijkwaliteiten maken dat meer dan goed. Geldt dat ook voor de Alfa Romeo 159? Ondergetekende is destijds begonnen met het verheerlijken van Alfa Romeo’s D-segment auto. Nu is het moment aangekomen om mijn geld te plaatsen waar mijn mond is. In het Engelse klinkt voorgaande zin briljant, in het Nederlands wat minder.

Terug naar de de 159. Twee jaar geleden schreven wij het het artikel om te checken of de Alfa Romeo 159 daadwerkelijk zo legendarisch is. De conclusie was dat het een goede auto was, maar geen briljante Alfa Romeo. So far so good. Leuke praatjes zijn leuk, maar hebben we daadwerkelijk ervaring met de Alfa Romeo 159? We hebben de auto destijds getest en er is ook een occasion aankoopadvies van gemaakt. Is daarmee de kous af?

Nee, wat ons betreft niet. De Alfa Romeo 159 begint nu zeer betaalbaar en dus erg aantrekkelijk te worden. Voor een paar duizend euro kun je een 159 kopen. Voor zo’n 4 tot 6 mille koop je een redelijk exemplaar met wat ervaring. Is dat een goed idee? We gingen het voor u uitzoeken. Nee, niet weer een artikel met feitjes en weetjes over de auto waarmee je zelfs je autovrienden verveeld. Nee. U, waarde lezer, krijgt daadwerkelijk een ervaring uit eerste hand mede gedeeld. Het moment is namelijk aangebroken dat uw scribent van dienst een Alfa Romeo 159 Sportwagon heeft gekocht. Niet zomaar een Alfa Romeo 159, maar (met afstand) de goedkoopste 159 in Nederland. Wat kan er nu misgaan?

Laten we de auto even voorstellen. Het is een 159 Sportwagon uit 2006 in de kleur Grigio Stromboli. De motor is een 1.9 JTDm viercilinder met slechts 8 kleppen per cilinder. Inderdaad, de basisdiesel. Qua uitrusting is het ook niet heel bijzonder, het is een Distinctive met niet al te veel extra’s. Grijs exterieur, donkergrijs interieur en 17″ velgjes. Waarom in hemelsnaam deze auto kopen?

Het antwoord is simpel: toeval. De auto stond te koop bij een occasionhandelaar die 30-TG-VN als onderdelenauto wilde gebruiken om een andere voorraad-159 (op benzine) mooier te maken. De auto stond er verlaten in een hoekje bij. De vraagprijs was bijzonder aanlokkelijk. Nu geldt dat voor heel veel diesels in het D-segment met wat meer kilometers op de klok, maar deze 159 sloeg alles.

Natuurlijk is er een hoop mis met de auto. De koppeling plakt een beetje (de koppelingscilinder functioneert niet lekker), de motorkap zit er scheef op, de lak kent wat plekjes en heeft dringend een was- en poetsbeurt nodig. Aan de andere kant is het géén import en heeft de auto een logische NAP-kilometerstand. De auto heeft niet al te veel eigenaren (4) gehad, in plaats van de gebruikelijke 14 bij dit soort (oudere) auto’s. Over eigenaren gesproken, een van de eigenaren was zelfs een autobloglezer! Wat is het toch een kleine wereld.

De boekjes waren compleet ingevuld tot 5.000 km terug. Niet alleen dat: alle facturen zaten erbij van de laatste 80.000 km! Er is geregeld onderhoud gepleegd aan de auto door dealers en specialisten. De distributieriem is drie jaar geleden vervangen, dus die kan nog even mee. Kortom, deze 159 begon heel aantrekkelijk te worden. De auto moest eerst een nieuwe APK krijgen. De 159 fietste met kinderlijk gemak door de keuring. Er waren een paar kleine puntjes (lampjes en dergelijke), maar in no time was de auto klaar. Daarna de auto een kleine beurt gegeven en de auto kon de weg op. Op het parkeerterrein staat dan nu ein-de-lijk een Alfa Romeo 159.

Eerste indrukken: de JTD loopt als een zonnetje. Gek genoeg maakt de motor een bovengemiddeld gezonde indruk. De motor pakt vlot op en sleurt er goed aan. Iets té goed zelfs. We hebben een totaal niet representatief vergelijkend onderzoek gedaan met een 159 1.9 JTS en 2.2 JTS. Die laatste is ietsjes sneller op de sprint, maar op de autoweg en snelweg is de diesel echt sneller. De verklaring vinden we onder de motorkap: de auto is destijds bij Squadra Tuning gekieteld. Navraag leerde dat de auto rond 95.000 km is voorzien van de ‘Massimo’ tuningskit, waarmee het vermogen stijgt van 120 naar 160 pk en het koppel van 280 Nm naar 360 Nm. Prima waarden en met name op de snelweg is het koppel erg prettig: inhalen is zo gedaan. Het is geen scheurmonster of powerstation, maar je komt meer dan prima mee in het verkeer. Sowieso is de snelweg een omgeving waar de 159 excelleert. Het is namelijk geen typische Alfa Romeo. De auto voelt rotsvast. De directe besturing vergt gewenning, het bedienen van de transmissie vergt wat kracht. Het is een soort fles rijdende Rivella: een beetje vreemd, maar wel lekker. Alleen geen typische Alfa. Zie het meer als een onpraktische, Italiaanse Volvo. Nu maar hopen dat dat ook geldt voor de betrouwbaarheid.

De basisdiesel brengt drie voordelen met zich mee. Ten eerste het gewicht. De 159 is namelijk een varkentje: 1.550 kg schoon aan de haak. Daarmee valt de auto nog nét in de categorie 1451 – 1550 kg. De 16v-uitvoering weegt tien kilo meer en valt in een hogere categorie. Gelukkig maakt het verbruik veel goed, want de 16v-motoren staan niet bekend om hun extreme zuinigheid. De meesten halen zo’n 1 op 13-14. Niet indrukwekkend voor een diesel. De eerste paar duizend kilometer zitten erop en 1 op 18 is goed haalbaar. Dan moet je wel met de cruise control rijden en niet superveel haast hebben, maar het is te doen. Als derde punt hoop ik dat de betrouwbaarheid op een hoog peil staat.

Natuurlijk zijn er wel een paar dingen die storen. Die koppeling voelt écht gaar aan. Even kijken hoever we komen, maar deze moet binnenkort vervangen worden. De Sportwagon rijdt weliswaar goed, maar je hoort een draagarmpje kraken op slecht wegdek. Ook voelen de dempers niet meer okselfris. De auto deint wat na. Ook de veren lijken hun beste tijd te hebben gehad. De 159 is een beetje onhandig als je wat bochtjes wil pakken. Er is prima mee te rijden, absoluut. Maar als liefhebber moet de rest van het chassis en transmissie net zo goed aanvoelen als de auto zelf. Rijden in de 159 is een beetje als joggen op de ochtend na het kerstmaal. Het is allemaal wat onhandig en er zijn wat kilootjes te veel.

Dan het uiterlijk en interieur. De Alfa is absoluut niet bijzonder. Grigio Stromboli is vooral hartstikke praktisch: je ziet er niets op. Echter, zoals mijn vriendin omschrijft: de auto is ’50 tinten grijs’. Persoonlijk stoort mij het niet zo, maar wellicht is het mogelijk om de auto te spuiten of van een wrapje te voorzien dat de auto er weer top uit ziet. Op de foto’s is de auto precies zoals we hem hebben opgehaald: voor dramatisch ‘before-after-effect‘ is ‘ie niet gewassen. De velgen meten 17″ en zijn niet heel bijzonder, destijds waren dit de standaard wielen voor de V6 op de Japanse markt (heb ik mij laten vertellen).

Ze zijn in redelijke staat en niet bijzonder lelijk, maar onder een Alfa mag wel wat fraaiers. We hebben de auto gekocht in de winter. Dus even op Marktplaats gezocht naar een setje winterbanden. Bij een Alfa Romeo dealer heb ik een setje velgen met banden gescoord. Navraag leerde dat ze in elk geval goed waren voor een hele winter. Echter, bij het monteren bleek dat twee banden kapot waren en de twee ‘goede’ banden behoorlijk uitgedroogd waren. Stom, stom, stom en eigen fout: niet goed gecontroleerd. Ook al koop je bij een dealer, ogen en oren open houden is het devies. De velgen waren nog wel in redelijke staat, dus vier spiksplinternieuwe Vredestein Wintracs in de maat 215/55 16 gekocht en de auto was winterklaar. Nog een ‘modificatie’ is een goede motorkap. De oude hoorde er niet op, was voorzien van een te nieuw logo en was zo krom als een hoepel. Tevens is de auto even goed in de was gezet. Dus de 30-TG-VN ziet er al een stukje frisser uit:

Het interieur is een beetje hetzelfde: op zich goed, maar het kan wel wat liefde gebruiken. Veel 159’s zijn uitgerust met lederen bekleding, maar deze 159 Sportwagon is daar geen een van, helaas. Misschien kunnen we daar ook wat aan doen. Het zwarte ‘alcantara’ is op zich niet verkeerd. Het zelfde geldt voor de stoelen. Je hebt niet dat ‘wow’ gevoel dat je hebt bij een vergelijkbare Volvo of Saab. Echter, bij langere ritten zit je nog prima en zijn rugklachten niet voorgekomen.

We zijn meteen met de auto op vakantie geweest naar, eh, Ameland. Het voordeel is dat je een stuk met de boot gaat, dus minder kans op pech. Het ding met een auto met een hoge kilometerstand is dat elke vorm van investeren zinloos is. Eigenlijk moet je de auto gewoon tot de draad toe afslijten en wegdoen voordat er kosten aankomen. Gevoelsmatig is het heel vreemd om geld uit te geven voor simpele dingen als een beurt of brandstof. Een volle tank verhoogt de handelswaarde met 50%, als het ware. Je moet dus ergens een ‘klik’ hebben met de auto en kwestie en dat is nu het geval. De auto heeft nu al sentimentele waarde. Tegelijkertijd is het natuurlijk een leuk project.

De 159 is dus een duurtester. Het doel is een beetje tweeledig. Aan de ene kant moet deze auto 50.000 km per jaar gaan rijden, mijn vriendin werkt in de evenementenbranche en rijdt het hele land door. We zijn niet compleet van de pot gerukt, er zal onderhoud nodig zijn. Uiteraard zullen we verslag doen van alle onderhoudsperikelen, storingen en narigheden. We zullen compilaties maken van alle gesprekken die we met bergingsdiensten, ANWB-medewerkers en monteurs zullen gaan hebben. Het punt is vooral: loont het om een auto met een hoge kilometerstand te kopen? Kun je daar voordeel mee doen? Moet je bang zijn voor hoge kilometerstanden? Wat is nu eigenlijk een hoge stand? Tegen welke kosten loop je dan precies aan? Vervolgens gaan we modificaties uitvoeren. Er zullen onderdelen vervangen moeten worden, loont het om te gaan voor een upgrade? Of hebben we een enorme kat in de zak gekocht? Je leest het hier, op Autoblog.