‘Er komen meer atmosferische Porsche sportwagens’

Kijk, dat is nog eens lekker de week beginnen!





Gelukkig zijn er af en toe nog verrassingen. Zo konden wij afgelopen weken verblijd worden met de komst van de nieuwe Porsche 718 Boxster Spyder en 718 Cayman GT4. Dit zijn de twee instappers in Porsches ‘GT’-range, zoals de 911 GT3 en 911 GT2 RS.

Voor een lange tijd vroegen wij ons af hoe het zat met de motor. De viercilinder bromtol die de ‘gewone’ 718’s aandrijft is weliswaar erg compact en krachtig, maar mist wat auditief genoegen voor de bestuurder in kwestie. Godzijdank heeft Porsche ervoor gekozen om terug te gaan naar een atmosferische zescilinder. In gesprek met het Britse CarThrottle doet Porsche motorsport baas Andreas Preuninger een boekje open over de unieke boxer van de 718 Boxster Spyder en 718 Cayman GT4.

9A2-Evo

De nieuwe zescilinder boxer is gelieerd aan de zescilinder boxer van 911 Carrera en Carrera S. In die modellen heeft de motoren een cilinderinhoud van 3.0 liter en is de ‘9A2’ voorzien van twee turbo’s. Officieel heet de motor in de GT4 en Spyder óók ‘9A2‘, maar Preuninger geeft aan dat het een evolutieversie ervan is. Dan doelt hij niet alleen op het ontbreken van twee turbo’s of het slagvolume. De 9A2-Evo heet daarnaast namelijk nieuwe zuigers, cilinderkoppen, carter, krukas en nieuwe drijfstangen.

GT3 motor geen optie

Volgens Preuninger was het nog een heel karwei om deze motor te ontwikkelen. Aangezien er zoveel anders is, kunnen we eigenlijk gewoon spreken van een compleet nieuwe motor. Maar Preuninger geeft aan dat het essentieel was. De 718 Boxster Spyder en 718 Cayman GT4 zijn beide puristische sportwagens. Daar hoort volgens de Duitser een atmosferische motor bij. Volgens de geruchten zou GT4 de beschikking krijgen over de motor uit de GT3. Echter, dat was absoluut niet mogelijk. Het blok past simpelweg niet. Dankzij de dry-sump smering zou het blok ook nog eens 180 graden gedraaid moeten worden. Als laatste reden was de motor gewoonweg te duur, zo heb je geen titanium drijfstangen nodig met ‘slechts’ 420 pk, Aldus Preuninger.

Andere Porsches

Er moest dus een compleet nieuwe motor komen, maar is dat niet een beetje prijzig voor twee niche modellen? Vervolgens lijkt Andreas zich te verspreken: “Om mijn punt te maken, we kunnen dit blok gewoon gebruiken in andere, normale, Porsches.” Uiteraard is dat precies het moment dat het interview stopt, maar het lijkt te bevestigen wat @CasperH van de week in de redactiekantine opperde. We gaan dat blok terugzien in meer vormen. Het zou fantastisch zijn dat Porsche een atmosferisch blok heeft klaarliggen voor modellen als de 718 Boxster T, 718 Boxster GTS, 911 Carrera T en 911 Carrera GTS. Binnenkort komt Porsche toch met de Taycan om die CO2-uitstoot te compenseren.