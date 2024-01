Giga grille van BMW verkoopt als zoete broodjes

BMW krijgt weer gelijk van het kopend publiek. Want iedereen op internet haat de giga grille. Maar ondertussen verkopen de auto’s die ‘m heben als zoete broodjes.

Het is weer de tijd van de verkoopcijfertjes en guitige feitjes die we daar uit kunnen lichten. In het algemeen is het natuurlijk slecht nieuws als we naar Nederland kijken. Ondanks een flinke plus ten opzichte van vorig jaar, worden er in de verste verte niet zoveel nieuwe auto’s meer verkocht als tien, twintig en dertig jaar geleden. Terwijl de bevolking groter in getale is dan ooit. Dat heeft natuurlijk met vanalles en nogwat te maken. Maar niet in de laatste plaats, met het belastingbeleid. Wat bizar genoeg, mogelijk alleen maar erger wordt (tenzij onze nieuwe rechtse overlords wat gaan veranderen).

Enfin, er zijn natuurlijk ook andere landen dan Nederland. En eentje daarvan, is Amerika. In de States zijn er vorig jaar meer BMW’s dan ooit verkocht. Best wel bijzonder eigenlijk. Het laatste kwartaal was met ruim 100.000 verkochte auto’s het beste kwartaal. Maar in totaal werden er 362.244 dikke BMW’s verkocht. Die doorgaans ook echt wat dikker zijn aan de andere kant van de plas. De 1-Serie wordt er bijvoorbeeld überhaupt niet verkocht.

Giga grille gaat groots

Opvallend wordt het als we de verkopen meer specificeren op model. Er wordt namelijk vaak geroepen dat BMW de oerlelijke mega-grille maakt voor China. Maar het blijkt dat de Amerikanen ook nog steeds leven bij bigger is better. De BMW 4-Serie deed vorig jaar maar liefst 50.777 units in ‘Murica. Dat is een stijging van 37,4 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ter vergelijking: de decenter begrillede 3-Serie (alleen sedan) doet in de VS 33.997 stuks.

De Medusaësque nieuwe Siebener was goed voor 10.811 units. Dat is maar liefst 80,9 procent meer dan in 2022. Waarbij aangetekend moet worden dat het nieuwe model halverwege 2022 werd geïntroduceerd. Enkele klanten zullen potentieel gewacht hebben op het nieuwe model. Maar laten zich dus ook niet afremmen om die te kopen nu deze zo enorm lelijk blijkt te zijn.

Zegt dit alles?

Nee, natuurlijk niet. Pas aan het einde van de productierun kunnen we wereldwijd de balans opmaken of de Siebener een schot in de roos is of niet. Waarbij we ook dan moeten aantekenen dat de situatie natuurlijk nooit hetzelfde is. We hebben helaas nooit een dubbel blind onderzoek met een tweede aarde waar alles hetzelfde is maar wel een mooie, E38esque 7-Serie gelanceerd is. Maar ja, van alle voorgaande Siebeners werden er tussen de 300.000 en 400.000 units gebouwd. Met uitzondering van de E23, die net niet aan de 300.000 units kwam.

Voor BMW hopen we dat de nieuwe dat ook weer gaat halen. Maar voor onszelf is het eigenlijk de vraag of je dat moet willen. Hebben we dadelijk ruim 300.000 kansen om overal ter wereld dit gevaarte te zien. Brrrrrr…