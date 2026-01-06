Marktplaats geeft je nu 1.000 euro korting bij het kopen van een tweedehands EV!

De actie is tijdelijk, dus wees er op tijd bij!

De Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren – SEPP voor vrienden – was voor veel Nederlanders een extra steuntje in de rug om een nieuwe of tweedehands EV aan te schaffen. Dankzij de regeling kreeg je bijna 3.000 euro subsidie op een nieuwe EV en precies 2.000 euro korting op een gebruikte. Precies een jaar geleden kwam de regeling ten einde. Sindsdien is er nooit meer wat vernomen van SEPP. Tot nu!

Omdat de nieuwe regering nog even op zich laat wachten, vat Marktplaats.nl de koe bij de horens. De koop- en verkoopwebsite heeft een eigen subsidie in het leven geroepen. Op iedere elektrische occasion die via een autobedrijf op Marktplaats wordt verkocht, krijgt de koper 1.000 euro korting van Marktplaats.

Het platform stelt vanaf vandaag 100.000 euro beschikbaar. We kunnen dus met z’n allen 100 elektrische auto’s met korting kopen op Marktplaats. De actie strekt tot de ton aan Marktplaats-subsidie op is.

EV’s hebben een steuntje in de rug nodig

Marktplaats deed kortgeleden onderzoek naar de autoverkopen op de website. Dit onderzoek was dan ook de aanleiding om korting uit te delen. We willen graag een voordeeltje bij de aanschaf van een gebruikte EV. Zelfs als de afschrijving gigantisch is.

Zo zijn meer dan één op de drie Nederlanders (38%) minder geneigd om (weer) een elektrische auto aan te schaffen door het wegvallen van de SEPP. Ook stelt een kwart (27%) de aankoop van een EV uit omdat de subsidie gestopt is. Tegelijkertijd zegt 37% wél dat ze de overstap naar elektrisch rijden eerder zouden overwegen als er weer een vergelijkbare korting of stimuleringsregeling beschikbaar is.

Lees ook: Dit zijn de tien EV’s met de hoogste kilometerstand op Marktplaats

EV’s zijn voor dealers lastiger te verkopen dan benzineauto’s. Waar benzineauto’s gemiddeld 65 dagen wachten op een koper, is dat bij elektrische modellen gemiddeld 83 dagen. Volgens Alexander Prinssen, Chief Sales Officer Automotive bij Marktplaats, ligt het niet aan de vraag naar EV’s.

“De interesse blijft groot, maar het prijsverschil met benzineauto’s is nog steeds aanzienlijk. Met onze actie willen we consumenten én autobedrijven helpen om de overstap aantrekkelijker te maken”, zegt hij.

Prinssen vervolgt: “Uit ons onderzoek blijkt dat veel mensen wel willen overstappen op elektrisch, maar dat het prijskaartje hen nu tegenhoudt. We zien dat een financiële prikkel helpt om die stap kleiner te maken. Met onze actie kunnen we de groeiende kloof tussen aanbod en vraag op de markt voor EV’s weer verkleinen, en duurzaam rijden weer voor een breder publiek toegankelijker maken.”

Meer informatie en het momenteel nog beschikbare bedrag zijn terug te vinden op de website van Marktplaats.

Foto: Marktplaats