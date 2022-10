Praktische rijdersauto met automaat (€33K) – AB Advies

Wat is de beste praktische rijdersauto met automaat voor zo’n 33 mille?

Autofabrikanten hebben het er maar zwaar mee. De consument is verwender dan ooit. Dat is de reden dat er tegenwoordig niches zijn waar we vroeger nog nooit van gehoord hebben. In het geval van vandaag gaan we kijken naar een praktische rijdersauto met automaat! Jazeker!

Autoblog-lezer Jesse heeft namelijk een vraagje. Hij rijdt op dit moment in een Mercedes-Benz CLA 200. Hij is er nu al op uitgekeken, na 7.000 km er mee gereden te hebben. In dit geval komt het ook omdat hij de auto veel minder gebruikt dan voorheen vanwege een verandering in de werk-situatie.

Jesse wil dus een auto die ietsje meer fun is dan een CLA200. Hij denkt zelf aan een hatchback, maar dat is zeker geen must. Wat wel een must is, is dat het een praktische rijdersauto met automaat moet worden. Dus dat betekent: zeker géén handbak. Ook moet de auto iets handiger en groter zijn dan de Mini Cooper S van zijn vriendin. De vriendin van Jesse heeft verder niet zo veel verstand van auto’s, volgens hem denkt ze dat een Fiat Barchetta een Ferrari is.

De wensen en eisen van Jesse voor een praktische rijdersauto met automaat kun je hieronder zien:

Huidige / vorige auto’s: Huidig: MB CLA 200 (2022) Vorig: Mini Cooper S (F56) – Mini Cooper S (R56) – Skoda Citigo (2014) Koop / lease: Koop Budget: € 32.500 Jaarkilometrage: 12500 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Ik wil een rijdersauto nu het nog kan Gezinssamenstelling: Vriendin + binnenkort een hond. Voorkeursmerken / modellen: BMW, Audi, VW, Mercedes, Mini No-go merken / modellen: Franse auto’s

Audi S3 ABT (8V)

€ 31.950

2016

80.000 km

We hadden er niet zo bij stil gestaan, maar Jesse, je hebt gewoon helemaal gelijk! Een Audi RS3 van de eerste generatie vinden, dat lukt makkelijk. Dan heb je wel een auto waarvan de basis uit 2003 stamt. Toen waren de Sugababes nog bij elkaar! Maar er is ook een stap tussen de Audi A3 en RS3 en dat is de S3. Onze collega @RubenPriest heeft er eentje gehad. Je kunt er veel leuke dingen meedoen, we vonden zelfs een door ABT aangekleed exemplaar.

Dus niet alleen de motortuning, maar ook de wielen, onderstel en bodykit. Kijk, dan staat er toch wel iets leuks en origineels van de deur. Dat niet alleen, je hebt ook nog OEM-kwaliteit (alhoewel JD Engineering of Van Vught er ook wel raad mee weten) aan upgrades. Dat is een ander leuk iets, voor dit platform is zó veel te krijgen. Het leuke met een Audi S3 is dat je er meerdere kanten mee uit kan. Navarablauw met 19 inch gepolijste en aluminium raam- en daklijsten maakt het bijna een chique wagen.

Renault Mégane R.S. 280 EDC Cup

€ 33.950

2018

45.000 km

Natuurlijk, de tweede auto is al precies helemaal tegen de aanvraag in. De Renault Mégane heeft voorwielaandrijving, is niet Duits en (net) over budget. En toch moet je er even naar kijken. Het zijn namelijk heel erg sportieve auto’s, waarbij er overduidelijk net wat meer liefde, geld en aandacht is besteed aan de items die ertoe doen. Dus grotere (maar noodzakelijkerwijs zwaardere) wielen, veren, dempers, ophanging: werkelijk alles is anders ten opzichte van de reguliere Mégane. Zet ze maar eens naast elkaar, dan zie je dat zo’n Renault Sport Mégane écht lekker dik is.

Dat gezegd hebbende, ze zijn absoluut niet onpraktisch. Het is wat dat betreft een Mégane. Dus een puike hatchback met acceptabele infotainment en gadgets. Natuurlijk, je hebt tof meubilair, maar ook vijf deuren en een ruime kofferbak. Qua leeftijd zijn ze nog erg vers. Ook weleens lekker. Het exemplaar dat wij vonden heeft minder dan 50.000 km gelopen!

Twijfel je, deze is natuurlijk ook (of was het VOORAL) met handbak geleverd.

BMW M140iA (F20)

€ 33.990

2017

60.000 km

De BMW 1 Serie is een beetje een ambivalente auto. Op papier doet ‘ie alles goed: achterwielaandrijving, puike automaat en een zescilinder. Die motor is meteen het hoogtepunt van de auto: muzikaal, soepel, smeuïg, zijdezacht en erg krachtig. Elke auto wordt beter van de B58 van BMW. Wel merk je dat het budget een beetje op was na die puike aandrijflijn. Waar de Mégane R.S. een compleet ander type auto is waarbij alles is aangepast, heeft BMW er bij dit model een topmotor ingelegd en het daarbij gelaten. Collega @martijizmo (en @Wouter) lieten zien dat je er met een paar upgrades écht iets leuks van kan maken.

Schroefset, sper, uitlaat en een chip doen al wonderen. Ze zijn behoorlijk goed verkocht en qua upgrades is er enorm veel voor te vinden. Een getuned exemplaar kopen kan prima, maar let eventjes op wat er is gedaan en misschien nog wel belangrijker: door wie is het geïnstalleerd. Als Mosselman de motor aan heeft gepakt en er zit een KW-schroefset onder, zit je goed. In het budget zijn ze goed te vinden, maar dan heb je wel kale exemplaren. De automaat is stiekem beter dan de handbak, alhoewel die natuurlijk puristischer is. Voor mensen die Fleetwood Mac alleen live kunnen verdragen.

Mercedes-AMG A45 4Matic (W176)

€ 33.950

2016

90.000 km

Als je de M140i noemt, kun je niet om de A45 AMG heen. Het is een beetje een apart geval, deze auto. Er is een zeer krachtige motor (381 pk in dit faceliftmodel!), vierwielaandrijving, snelle automaat en vaak zijn ze behoorlijk compleet aangekleed. En ja, ze zijn écht snel, maar nergens heb je dat rijke gevoel dat de auto wel krampachtig probeert uit te stralen. Want het is geen luxe aanvoelende Mercedes-Benz, maar gevoelsmatig meer een leuk aangeklede Golf.

Dat is niet denigrerend bedoeld, maar zoveel meer als een Mercedes-Benz A-Klasse, (zoals de A250 Sport) biedt ‘ie niet als je normaal rijdt. Daarbij rijdt iedere nachtapotheker in zo’n ding rond (al dan niet een A180d 45-UITGEVOERT!1!). Misschien in een fel kleurtje met wat Brabus-modificaties dat er wat leuks van te maken is. Wel een voordeel: ze zijn relatief betrouwbaar en je vindt ze op elke straathoek, waarschijnlijk om kilo’s aan grammen te verkopen, maar dat terzijde.

Mitsubishi Lancer Evolution X GSR SST (CZ4A)

€ 29.500

2011

100.000 km

Dit was ooit de standaard in de klasse van compacte auto’s met AWD. Het waren geweldige auto’s om te rijden. Ze waren echter wel érg basic. Dat zette Mitsubishi recht met de tiende generatie. In vergelijking met de auto’s in dit overzicht komt ‘ie wat erg verouderd over. Dat komt omdat dat ook het geval is. Net als bij veel andere Japanse auto’s betaal je voor de bijzondere techniek en niet zozeer de badge of opties.

De motor is een heerlijkheid. Het is niet de 4G63, deze viercilinder maakt veel liever toeren en is aanzienlijk lichter. Enig nadeeltje: hij lust een beste slok. In tegenstelling tot de Evo GT-A van vroeger, is de SST-bak best spectaculair. Het is een automaat met dubbele koppeling die snel schakelt. Het is wel een echte liefhebbersauto voor mensen die het begrijpen. De AMG heeft een fout imago, maar de EVO heeft ook een ietwat bedenkelijk aanzien. Het is echter wel een merk voor kenners. De AMG is voor mensen die 6ix9ine een goede rapper vinden, de EVO voor MF Doom liefhebbers. De buitenstaander hoort het verschil niet, maar de kenner wel.

Volvo S60 Polestar

€ 32.950

2017

60.000 km

Ok, we weten dat dik en Duits mogelijk is als je een praktische rijdersauto met automaat zoekt. Maar wat dacht je van Dik en Zweeds? De Volvo S60 Polestar is een geweldig dikke auto. Eentje waar niets mis mee is, eigenlijk. Natuurlijk, je wil het liefste een Rebel Blue V60 Polestar met zescilinder, maar die zijn aanzienlijk duurder. Maar wat dacht je van een witte S60 Polestar met viercilinder? Die hebben ook de Öhlins-ophanging, de gave wielen en die ontiegelijk fijne stoelen.

Natuurlijk, deze Volvo is geen Hot Hatch of coupé, maar een sedan is toch ook best praktisch? Voldoende bagageruimte en een achterbank. Zo explosief als de andere auto’s in dit rijtje is de S60 Polestar niet. Maar vergis je niet, dit zijn alsnog heel erg snelle auto’s. Dat niet alleen, het zijn geweldige allrounders. Hier stap je ook na een hele lange rit gewoon fris en fruitig uit. Ook wel lekker: ze zijn allemaal dik aangekleed. En ook wel cool, het is echt een auto voor de liefhebber.

Alfa Romeo Giulia 2.0T Veloce AWD (952)

€ 33.900

2017

80.000 km

Deze Alfa Romeo is geen Hot Hatch, maar wel een zeer geslaagde sportsedan. En een behoorlijk capabele praktische rijdersauto met automaat (handbakken waren alleen mogelijk op de diesels). Qua gewicht scheelt het niet echt veel met de andere AWD-hot hatches. De Alfa Romeo Giulia gaat gewoon de nieuwe 159 worden: bij elk advies kunnen we ‘m wel passend maken. In dit geval opteren we voor de Veloce-uitvoering, die heeft 280 pk en een sportieve uitrusting. Helemaal af, dus. Het enige nadeel is dat de 280 pk-versie aanvankelijk alleen vierwielaandrijving heeft. Nu is het een fraai systeem en blijven de rijkwaliteiten overeind.

Maar weet je, de Giulia heeft het niet nodig. Overigens is de motor uit de 200 pk en 280 pk versie identiek. Je kan ook een 200 pk versie oppikken en naar Squadra brengen. Zowel de 200 als de 280 pk variant gaan naar een kleine 320 pk, namelijk. Dat heeft eigenlijk de voorkeur, zeker daar de standaard achterwielaangedreven Giulia uit de kunst rijdt. Nadeel: het ESP kan niet uit. Maar ja, is dat iets wat heel erg is als je geen @Wouter heet?

YOLO: Porsche Cayman 2.9 PDK (987C)

€ 32.500

2009

110.000 km

De langzaamste auto en dat noemen we een Yolo? Nou, ja. Kijk, een hete hatchback is leuk, maar als je er echt weinig mee rijdt, waarom dan niet de leukst mogelijke auto doen? Met een Porsche Cayman kun je nog boodschappen doen, je oma van het station halen of naar je werk rijden. Echter, als je er voor gaat sturen op de leukere wegen van Europa, zijn er weinig betere auto’s voor het geld. Ja, die zescilinder motor is niet extreem krachtig, maar hij klinkt wel erg lekker.

In dit geval hebben we met een vergrootglas gezocht naar een PDK, die zijn aanzienlijk fijner om te rijden dan de versies daarvoor die nog de automaat met koppelomvormer hadden. Het hoogtepuntje is de besturing, die nog loepzuiver en ongefilterd is en zorgt voor een constante stroom van informatie. Qua onderhoud is het wel richting 911-niveau, terwijl je qua prestatieniveau daar niet zit. Maar hey, je rijdt dan wel een echte Porsche sportwagen! Toegegeven, het is niet echt een praktische rijdersauto met automaat.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!