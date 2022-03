Tegen de trend in gaat België juist vol aan het gas

Maar laat je niet misleiden door de titel, het gas waar we het over hebben is niet dat licht ontvlambare goedje uit het oosten van Europa. Nee, België gaat voor een ander soort gas.

Het is voor veel mensen een doorn in het oog, jongelui in hun auto’s die teveel herrie maken, hard optrekken of op andere wijze de openbare orde verstoren. En dat gebeurt heus niet alleen in Rotterdam-Zuid, ook België heeft het flink te stellen met dit soort figuren.

Om dit nu voor eens en voor altijd een halt toe te roepen, gaat België aan het gas. En gas staat hierbij voor de Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Met andere woorden, boetes dus. De Gemeentelijke Administratieve Sanctie bestond overigens al een aantal jaar, maar wordt nu uitgebreid met de overlastgevende automobilist als uitgangspunt.

Gas geldt ook voor lachgas

Het loopt in België namelijk de spuigaten uit met overlastgevende automobilisten. Zo rijden ze rond met te luide uitlaten en dat vinden veel buurtbewoners niet leuk. Hetzelfde geldt voor het driften dat die schavuiten veelal plachten te doen met hun opgevoerde automobielen.

Bovenop al dit autogerelateerde geweld komt ook nog eens het gebruik van lachgas. Dat moet helemáál aan banden worden gelegd, vindt de Belgische overheid. Want lachgas is niet alleen een gevaarlijk roesmiddel, die lege ampulletjes geven ook nog eens een heleboel rommel. Aldus de Belgische bromsnor in het artikel waaraan wij refereren.

Oh ja, mocht je dit als Belg lezen en denken; “Nou, dan gebruik ik wel geen lachgas meer, maar ga ik het alleen maar verhandelen”, dan zit je ook verkeerd. Ook hiervoor kun je een Gemeentelijke Administratieve Sanctie krijgen. Is namelijk ook verboden. Dat je het maar even weet.

Gemeentelijke Administratieve Sanctie voor parkeren

Tenslotte wil de Belgische overheid het foutparkeren van die jongelui-met-nektasjes-en Gucci-petjes (geen idee of ze in België overigens ook nektasjes en Gucci-petjes dragen, maar dit terzijde) ook flink aanpakken. Mocht de Rijkswacht, of hoe de politie daar dan ook heet je met je auto op de stoep betrappen, krijg jij onherroepelijk een Gemeentelijke Administratieve Sanctie.

Gelukkig voor de jeugdige autoliefhebber geldt deze GAS niet in alle Belgische steden en dorpen, voorlopig is alleen de politiezone Balen-Dessel-Mol aan de beurt. Maar je weet, als het hier slaagt, ben je straks ook de pineut in bijvoorbeeld Aarselaar, Reet of Kontich, om maar een paar plaatsnamen te noemen.

Amai, u bent dus gewaarschuwd, zulle!

Met dank aan Camiel voor de tip!