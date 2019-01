Koop deze gloeiendhete 993 RWB in Naarden

ホット!

In de wereld zijn voldoende Porsche-tuners te vinden, maar niemand binnen deze kring kan zich meten meten met Akira Nakai. De beste man brengt jaar in, jaar uit bijzondere en unieke bolides ter wereld. Enkele jaren geleden was Nakai-san bezig met bovenstaande auto. Fotograaf Mick Kok mocht de Japanner destijds schaduwen terwijl hij zich vergreep aan de 993 en dat leverde een aantal fraaie plaatjes op. Diezelfde auto staat nu te koop bij DNA Cars, in Naarden.

Het is vanzelfsprekend dat een door Nakai aangepaste auto de nodige centen kost, maar van de prijs van deze fantastische tweedehands Rauh-Welt Begriff schrikken we toch lichtelijk. Het apparaat wordt aangeboden tegen een bedrag van 179.950 euro. Een flinke klap geld, maar daarmee neem je wel een bolide die niemand anders heeft in huis. Extra kosten komen er overigens niet bij, want de auto staat op Nederlands kenteken. Daarbij zijn alle RWB’s anders, maar dit exemplaar heeft naast de iconische bodykit ook nog monsterlijke kuipstoelen, een koolstofvezel dak en een rolkooi. Overigens zijn er wel een aantal RWB’s in Nederland, maar veel zijn het er allesbehalve.

Hoewel de Porsche 993 Carrera 2 waarop de Rauh-Welt Begriff in kwestie is gebaseerd de nodige kilometers achter de rug heeft, zijn slechts 500 van de in totaal 105.000 afgelegde kilometers gereden sinds de auto de transformatie heeft ondergaan. Tegenwoordig heeft de 911 een 3,6-liter zescilinder in het achtersteven liggen, die 300 pk produceert. Het 1.340 kg wegende apparaat schiet in precies 5 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 275 km/u.

Met dank aan Bastiaan voor de tip!