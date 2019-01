Deze Tesla’s Model 3 rijden al in Nederland

Ze zijn zó stil dat we ze niet eens hebben horen arriveren.

De hype rondom de Tesla Model 3 is nog even gigantisch als ooit, en zo mogelijk wordt hij binnenkort weer groter. De “goedkope” Tesla is na zijn Europatoer namelijk eindelijk aangekomen in Nederland. Volgens de automaker moesten de eerste exemplaren aan het begin van Februari op kenteken komen, maar nu blijkt dat er in de afgelopen dagen al bijna vijftig op kenteken zijn gezet.

Dergelijke informatie kan in Nederland eigenlijk maar van één bron komen en, jawel, ook in dit geval zit Jasper Verweij van VWE weer actief op de hete meuk. Op de website Kenteken.TV is te zien dat er deze week precies 45 nieuwe Tesla’s Model 3 ons land zijn binnengekomen, maar op het Twitter-account van de fanatiekeling komen er nog verdere details naar het oppervlak.



Verweij heeft bijna alle gekentekende Model 3’s in een spreadsheet gezet en de prijzen onderzocht. Duidelijk is dat de eerste exemplaren niet per se de goedkoopste zijn geweest. Tesla heeft allereerst de duurdere Dual Motor Performance AWD-versie (basisprijs: 69.700 euro) aan de man gebracht en daarmee volgt het een tactiek die menig autofabrikant hanteert wanneer een nieuwe auto op de markt wordt gebracht.

Interessanter is dat we aan de prijzen van de verschillende Model 3’s ongeveer af kunnen lezen welke opties zijn aangevinkt. Wie eens geprobeerd heeft een auto te configureren op de website van de automaker, zal hebben gezien dat Tesla zijn klanten i.t.t. andere fabrikanten bijster weinig keuze aanbiedt.

Zodoende kunnen we uit de catalogusprijs opmaken hoe de nieuwe Model 3’s zijn uitgerust. Een aanzienlijk deel heeft de opvallende rode kleur gekregen, waarvoor Tesla een meerprijs van 2.700 euro vraagt, en daarmee komt de totaalprijs uit op 72.400 euro. Dergelijke exemplaren die daarbij nog zijn uitgerust met het zwart-witte interieur (+1.050 euro), hebben 73.450 euro gekost. Exemplaren die een blauwe of grijze (+1.600 euro) lakkleur hebben gekregen, zijn voor 71.300 euro op gele platen gezet. Met de optionele binnenzijde erbij waren ze precies 72.350 euro. Opmerkelijk is dat er vooralsnog geen Model 3’s met Autopilot zijn uitgerust. Wellicht zien we dat binnenkort veranderen. Dat gezegd hebbende, onderstaande Twitteraar merkt terecht op dat het waarschijnlijk demomodellen zijn, waarbij deze functie door de dealer nog ingeschakeld kan worden.

Als het demo modellen zijn kunnen ze zelf de autopilot altijd nog aanzetten en komt dat bedrag niet bij de nieuwwaarde van de auto op waardoor ze gemakkelijker te verkopen zijn later want minder bijtelling…. — allesovertesla (@allesovertesla) January 25, 2019

Nu de eerste Tesla’s Model 3 op Nederlands kenteken zijn gezet, is het hoog tijd voor onze fanatieke spotters om op pad te gaan en ze op te speuren. Wie als eerst een goede set foto’s op Autojunk.nl plaatst, kan rekenen op een plug op de voorpagina. Waar wacht je nog op? Rennen voor die faam!