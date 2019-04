Koop deze sleeper met V8 voor weinig

Je weet dat je deze wil.

Vorige week bespraken we het verhaal van een vergeten sleeper. De auto in kwestie was een Mercedes-Benz C-klasse die door Kleemann onder handen was genomen. Met 600 pk onder de rechtervoet zag die auto er minder snel uit dan dat ‘ie was. Toch rees bij sommigen de vraag of het wel een ‘echte’ sleeper was.

Een C-Klasse is in principe nooit een écht langzame auto. Zelfs met een standaard C180 Compressor kun je met gemak 200 km/u halen. Natuurlijk niet supercar snel, maar je kan een behoorlijke verkeersboete scoren. Daarom gaan we voor vandaag in de herkansing. De auto in kwestie is een heuse Pontiac Firefly.

De Pontiac Firefly was een piepkleine auto die wij in Nederland kennen als de Suzuki Swift. Destijds wilde General Motors een klein platform voor compacte auto’s. Het probleem was dat General Motors het niet voor elkaar kreeg om er een winstgevende businesscase van te maken. Halverwege verkochten ze het platform aan Suzuki. In ruil daarvoor kon General Motors het eindproduct ook verkopen. In Canada werd deze Swift als Pontiac Firefly verkocht. Nu komt het mooiste, er staat er een hele bijzondere te koop!

Jazeker, want voor een relatief laag bedrag kun je iets wel heel bijzonders bemachtigen. Deze rode auto die je op de foto’s ziet werd negen jaar geleden kocht door een leraar met creatieve ideeën. De Firefly ziet er relatief standaard uit. Er zitten grote wielen op en hij lijkt wat verlaagd, maar dat komt vaker voor.

In het interieur zien we de eerste hints dat dit weleens iets bijzonders kan zijn. De auto is namelijk voorzien van een heuse rolkooi. Of het een FIA-gekeurde kooi is betwijfelen we, maar er zijn dus rigoreuze maatregelen getroffen om de stijfheid te verbeteren. De standaard viercilinder met 55 pk van Suzuki werd vervangen door een dikke V8 iets met heel veel meer vermogen.

Hoeveel meer weten we niet exact, daar wordt niet over gesproken in de advertentie. Het is een 5.7 liter V8 van General Motors. In standaard voor zou dat al voldoende zijn in zo’n kleine hatchback, maar bij dit exemplaar werden er de nodige modificaties doorgevoerd aan onder andere de nokkenassen, ECU en brandstofinjectie. Nadeel van die V8 is dat die letterlijk wat ruimte inneemt, het compartiment voor je voeten is nu nóg kleiner:

Wie mooi wilt zijn, moet pijn lijden. Maar dan heb je mooie wel een V8 die zijn krachten levert aan de achterwielen. Schakelen gaat geheel automatisch via een TH350-transmissie. Voor wie die bak niet kent, dat is een van de sterkste transmissies die GM ooit gebouwd heeft. Het maakt bijna niet uit wat voor motor je eraan koppelt, die TH350 kan het hebben. Kopen? De advertentie check je hier.