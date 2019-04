Deze Land Rover is zo goed als nieuw

Als paddenstoelen uit de grond.

Het is bijna niet te bevatten, maar de Land Rover Defender is al meer dan drie jaar uit productie. De auto leek een zekerheid voor Land Rover te zijn, maar de basis was simpelweg te oud. Daardoor werd het te kostbaar om de auto weer aan te passen om ‘m aan alle veiligheid- en emissie-eisen te voldoen. Om nog maar te zwijgen van de kwaliteitseisen die gesteld worden door de klanten.

Land Rover is inmiddels druk bezig met de opvolger van de Defender. Echter, in de tussentijd lijkt het alsof Land Rover een enorme vergissing heeft begaan. De afgelopen jaren zijn er een aantal Land Rover specialisten die van een oude Land Rover weer een nieuwe kunnen maken. Eentje die beter was dan hoe die de fabriek uit Solihul kwam rollen. In ons eigen land worden pareltjes met V8 gebouwd, maar in Polen pakken ze het iets bescheidener aan.

Het bedrijf heet Land Serwis en is in eerste instantie dealer in Britse voertuigen, waaronder Jaguar en Land Rover. Daarnaast was Land Serwis al gespecialiseerd in het betere off-road werk. Je kon er al terecht voor upgrades voor je Defender, Discovery of Range Rover. Land Serwis gaat nu een stap verder met het ‘Defender Factory’ project.

Het bijzondere aan de producten van Land Serwis is dat ze helemaal opnieuw opgebouwd worden. Ze hebben een enorme voorraad aan onderdelen, zodat ze de ideale Land Rover voor jou kunnen bouwen. De onderdelen zijn nieuw, vernieuwd of een upgrade van een specialist. Het is een van de Land Rover specialisten buiten het Verenigd Koninkrijk die daadwerkelijk het chassis voor de Defender kunnen fabriceren. Zo is het ladderframe van Land Serwis dikker, sterker en beter verzinkt, waardoor roest geen kans krijgt.

Vervolgens mag de klant helemaal bepalen hoe de Defender opgebouwd moet worden. Denk daarbij een de motor en transmissie, maar ook of er een kraan of lier gemonteerd moet worden. Het eerste wapenfeit van Land Serwis is de auto die je op deze afbeeldingen ziet. Het is een vierdeurs pickup uit 2010, met de looks van de Heritage Edition. Qua motor is het iets minder heftig: een 2.4 liter diesel zorgt voor de aandrijving.

Er werd in dit geval gekozen voor een beter rijdende auto dan alleen heel erg veel vermogen. Zo zijn alle rubbers vernieuwd, is er een nieuwe uitlaat gemonteerd alsmede nieuwe differentiëlen en aandrijfassen. Ook staat de auto op een nieuwe ophanging (met meer bodemspeling) van SuperGaz, heeft ‘ie nieuwe remmen en retro-style velgen van Wolf met GoodYear Wrangler banden. In het interieur zien we nieuwe lederen bekleding. Daarnaast is de geluidsisolatie verbeterd en een Webasto voorverwarmingsinstallatie geplaatst. Land Serwis houdt een vanafprijs aan van 60.000 euro. Vervolgens kun je het zo gek maken als je zelf wilt.