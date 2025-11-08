Vanaf wanneer zijn winterbanden verplicht in Duitsland?

Alles wat je moet weten over winterbanden in Duitsland.

Hier in Nederland mag je helemaal zelf weten wat voor rubber je onder je auto monteert. Zolang de banden een profieldiepte hebben van minimaal 1,6 millimeter zit je goed. Bij onze oosterburen is er wel een regeling die automobilist verplicht om op speciale banden voor de winter te rijden. Maar vanaf wanneer moet je op winterbanden rijden in Duitsland? En zijn all-seasonbanden ook toegestaan?

Laten we het maar direct duidelijk maken: er is geen specifieke datum voor wanneer je op banden moet rijden met meer profiel. De ADAC – zeg maar de Duitse ANWB – legt uit waar je op moet letten. Over de winterbandenregeling schrijft de ADAC: ”Rijden op ijzige wegen, besneeuwde wegen, smeltende sneeuw of wegen met ijzel of rijp is alleen toegestaan ​​met winterbanden.” Zolang er niets meer dan regen valt, mag je dus gewoon op zomerbanden over de Autobahn vlammen.

Welke banden mag ik gebruiken in de winter in Duitsland?

Wie liever het zekere voor het onzekere neemt, kan beter gewoon winterbanden onder zijn auto laten zetten zodat je nooit gepakt kan worden. Hoe herken je nou winterbanden die je in Duitsland geen boete opleveren? ADAC: ”De juiste winterbanden zijn te herkennen aan het zogenaamde Alpine-symbool (bergpictogram met sneeuwvlok).” Het icoon is een bergje met een sneeuwvlok erin.

Foto: ADAC

Pas op!

Sinds vorig jaar is er wat veranderd in de regelgeving omtrent winterrubber. Banden met alleen een M+S-markering zijn NIET meer toegestaan in winterse omstandigheden. De banden hierboven die zowel een M+S-badge als een Alpine-symbool hebben, zijn wel legaal.

Boete voor verkeerde banden in de winter

Wanneer de Polizei je pakt met de verkeerde banden moet je dokken. De boete voor het verkeerde rubber staat op € 60. Breng je er andere weggebruikers mee in gevaar, dan loopt de boete op naar € 80.

Ook niet onbelangrijk: als je een ongeluk hebt op de verkeerde banden heb je een nog groter probleem. De dekking van je allriskverzekering kan worden verlaagd en jij wordt sneller aangewezen als de schuldige. Linksom of rechtsom, het is gewoon het veiligst voor jou en andere weggebruikers om op de juiste banden te rijden in de winter.

Bron: ADAC