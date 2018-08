Koop deze velgen inclusief Porsche

Geniaal.

Er zijn weinig manieren om je zaterdagochtend beter te besteden dan door het aanbod op Bringatrailer heen te struinen. De ‘Muricaanse marktplaats speciaal voor youngtimers en klassiekers is letterlijk een schatkist vol met kostbaar metaal. Omdat ik onlangs een hernieuwde liefde voor het 911 G-model (rijtest) heb ontwikkeld, viel mijn oog op dit exemplaar. Normaal zou ik niet zo snel voor wit gaan, maar, check die velgen!!1! Epische putdeksels.

De 16″ units zitten gemonteerd onder een 911 SC uit 1978. De auto heeft een 3.0 liter grote versie van Porsche’s luchtgekoelde boxer onder de kap, gekoppeld aan een 5-bak. Niet de geliefde G50 overigens, want die kwam pas later op de markt. De Porker is uitgevoerd in Grand Prix White (308) en voorzien van turboësque looks. Dit is naar verluidt niet af fabriek gedaan, maar wel direct uitgevoerd toen de auto nieuw was, net als de inbouw van een airco.

Sowieso was de eerste eigenaar uit Palm Springs California niet vies van opties: de auto is standaard geleverd met Bilstein schokbrekers, koplampsproeiers, een elektrisch zonnedak en niet te vergeten een ruitenwisser achter. Op de achteruit zit trouwens ook een antenne voor mobiele telefoons. Swaaaag. De enige faux pas is de turbo-badge op de kont. Tsja, Amerikanen houden vaak wel van wat badge-inflatie.

Een van de toffe dingen van zo’n oud beestje is de documentatie die erbij zit. Aan de hand van vergeelde rekeningen en documenten kan je een beeld vormen van wat de auto in de afgelopen 40 jaar zoals heeft meegemaakt. Alleen het land van herkomst is al tof: niet Germany, maar West-Germany. Ach ja, das war einmahl. Het huidige hoogste bod op de 911 bedraagt 19.780 Dollar, maar de veiling loopt nog een paar dagen, dus daar mag/(moet) nog wel wat bij. Koop dan.