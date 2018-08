Deze kersverse bakken spotte @sportcrewda op de ‘Ring

Gewoon glimmend vers heet autonieuws van de bovenste plank op je beeldscherm, wat wil je nog meer?

We zitten nog steeds volop in de komkommertijd, maar het einde is in zicht. De autofabrikanten zijn namelijk druk bezig hun heetste nieuwe metaal nog even te testen op de ‘Ring in voorbereiding op de tweede helft van dit autojaar. Traditiespotter @sportcrewda nam stelling op en om het legendarische circuit en legde een paar dikke bakken vast op de gevoelige plaat. Zonder verdere omzwervingen: dit zijn ze!

Jaguar F-Pace SVR:



Met de komst van de I-Pace en enkele geduchte concurrenten als de nieuwe Mercedes GLC en BMW X3, lijkt de F-Pace een beetje aan momentum verloren te hebben. Daar wil de roofkat verandering inbrengen door het introduceren van een opperversie in de vorm van de F-Pace SVR. Deze zal de van Jaguar-Land Rover bekende 5.0 V8 onder de kap hebben die het met dank aan een blazer er 550 pk uitschopt. Daarmee troeft de F-Pace de GLC63 (510 pk) snoeihard af als de sterkste net niet fullsize SUV.

Mercedes GLB:



Dat Mercedes naast de GLA ook met een GLB op de proppen komt weten we al behoorlijk lang. De GLB moet iets meer het praktische alternatief zijn voor de lifestyleësque GLA. Een beetje hetzelfde als de verhouding tussen de gewone A en B-klasse dus. Aanvankelijk hadden we enige hoop dat de GLB een miniatuur G-klasse zou worden, maar op deze plaatjes is duidelijk te zien dat het meer een miniatuur GLC wordt. Niet getreurd, voor die mini-G kan je alsnog terecht bij Suzuki (en bij Liberty Walk)

Aston Martin DBS Superleggera Volante



Hier hebben we vanochtend nog een artikel over geschreven. Aston Martin is druk aan het werk om de brute DBS Superleggera ook in onthoofde vorm ordentelijk over het circuit te laten jagen.



BMW Z4



Ook deze auto hebben we de afgelopen week al een paar keer behandeld. Op deze foto zie je goed dat de Z4 lekker breed oogt.



Ford Focus ST Wagon



Waarschijnlijk de Focus die je wil hebben. De wagon oogt het minst ‘aziatisch’ van alle nieuwe Foci. Helaas komt ‘ie er waarschijnlijk niet als RS. Dan maar de ST bestellen dus.

Porsche 718 Cayman GT4



Als klap op de vuurpijl: de nieuwe Porsche 718 Cayman GT4 in vrijwel ongecamoufleerde vorm. Terwijl de gewone Caymans het nu moeten doen met een (dreunende) vierpitter, krijgt de GT4 naar verluidt toch weer een atmosferische zespits boxer onder de kap. Wij hopen in ieder geval dat die geruchten kloppen, want het is dan vrijwel zeker dat dit weer een heroïsch rij-ijzer wordt. De vorige Cayman GT4 was eigenlijk al zo perfect dat we ons afvragen hoe Porsche er weer in kan slagen de opvolger nog beter te maken. Opvallend zijn echter wel de twee pijpjes die niet in het midden geplaatst zijn. Er zal toch niet toch stiekem een stofzuiger op de zespitter geplaatst worden?