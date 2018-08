Volkswagen en SUV-rijders zijn parkeerhufters

Denk je eens in wat Tiguan-rijders dan wel niet voor ontzettende hufters moeten zijn...

Uit gedegen onderzoek blijkt dat mensen die een Volkswagen of een SUV (rijtest) rijden vaak enorme parkeerhufters zijn. En als we zeggen gedegen onderzoek, bedoelen we niet gedegen onderzoek. De onderzoekers in dienst van de Britse verzekeraar Direct Line keken namelijk simpelweg naar ruim 2.500 auto’s in parkeertuinen en calculeerden op basis daarvan welke auto’s het vaakst in de fout gingen, gerangschikt op merk, model en segment. Dat SUV’s en Volkswagens dan ‘hoge ogen’ gooien is niet zo heel verrassend, ze worden beide immers ook in grote getale verkocht. Volkswagen was in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar het op één na best verkochte automerk, achter Ford en vlak voor Vauxhall, Mercedes en BMW.

Maar goed, de cijfers zijn alsnog wel geinig om te delen. Vooral omdat enkele stereotypes bevestigd worden en dat is bijna altijd leuk. De asobak (SUV) neemt namelijk daadwerkelijk de meeste transgressies voor zijn rekening. Het gaat daarbij overigens bijvoorbeeld over buiten het vak parkeren of op een plek voor invaliden parkeren zonder het vereiste kaartje. Van alle overtredingen werd 31 procent gepleegd door een SUV.

Volkswagen doet het zoals vermeld het slechtst bij de merken: Volkswagen-rijders zijn goed voor tien procent van alle overtredingen. Ford en Vauxhall volgen de Wolfsburgers op de voet met ieder acht procent van de harde criminaliteit. Over het algemeen stond zo’n zes procent van alle auto’s niet netjes binnen de lijntjes van het vak. Er valt dus nog wel wat winst te behalen.

Maar, Direct Line heeft wel een interessant feitje voor wat betreft het laatste punt. De verzekeraar geeft de schuld niet volledig aan de mensen achter het stuur. Althans niet zolang er geen schadeclaims liggen. Het is namelijk zo dat als de auto’s perfect in het vak staan, bestuurders gemiddeld slechts 23 centimeter speling hebben om hun deur niet tegen mijn 944 de auto van de buurman (m/v) aan te gooien. Geen wonder dat het oplopen van parkeerschade tegenwoordig vrijwel een zekerheidje is als je je auto daadwerkelijk gaat gebruiken. Helaas doen we daar waarschijnlijk weinig aan in onze dichtbevolkte wereld.

Image-Credit: interessant geparkeerde F90 M5 via autojunk