Bestelwagenverkoop klein beetje onderuit

Dankzij een bekende schuldige.





Het leek zo goed te gaan met de bedrijfswagenverkopen. De eerste paar maanden van het jaar waren zeer hoopvol. Nu was er wel kleine twijfel: was de markt nog altijd in goede conditie, of waren de goede cijfers ergens anders aan te danken?

WLTP hoofdschuldige

Want ook bij de bedrijfswagens heeft de WLTP zijn intrede gedaan en schade achtergelaten. Alle bedrijfswagens werden snel op kenteken gezet voordat de prijsstijgingen doorgevoerd zouden worden. We hebben het met ‘verkochte’ auto’s altijd over nieuw geregistreerde auto’s. De kans dat een groot aantal van deze auto’s te koop staat bij een dealer is aanwezig.

Dit jaar werden er 76.395 bestelauto’s verkocht. Vorig jaar waren dat er nog 79.173. Over het gehele jaar zou je zeggen dat de verkopen een klein beetje onderuit zijn gegaan, maar de meest schade werd pas in de laatste maanden aangericht.

Marktleider VW in de min

Bij Volkswagen is er weinig reden tot lachen. Ja, ze bleven marktleider. De verkopen gingen achter met 4,8 procent achteruit. Op nummer 2 vinden we Mercedes-Benz, dat het eveneens minder goed doet dan vorig jaar. De derde plaats wordt ingenomen door Ford, dat zijn verlies heel erg beperkt weet te houden.

Transporter beste verkochte bedrijfsauto 2019

Het zal geen verrassing zijn dat de Volkswagen Transporter de best verkochte bestelauto is. De auto werd dit jaar ook vernieuwd, al zullen de meeste exemplaren nog van het ‘oude’ type zijn. Er werden er 6.424 stuks van verkocht. De grotere Mercedes-Benz Sprinter staat op 2 met 5.894 exemplaren en op nummer drie staat juist de kleine bestelwagen van Volkswagen, de Caddy met 5.329 geregistreerde exemplaren.