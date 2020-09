Porsche vindt EV actieradius niet extreem boeiend - Autoblog.nl

Porsche kiest in de strijd voor actieradius voor dezelfde approach als ondergetekende met tenniswedstrijden. Als je niet kan winnen, dan maar net doen alsof ‘het mooiste punt’ maken belangrijker is.

Het was en is wel een beetje een dingetje bij die Taycan, die actieradius. Voorafgaand aan de introductie van de auto hadden Porsche-mensen immers hele grote woorden. Dat Tesla, dat was eigenlijk maar kut met peren. Het zou nog even duren, maar met de toen nog te introduceren ‘Mission E’ die later de Taycan zou worden gingen de Duitsers die Amerikanen volledig wegblazen.

Vindaloo

Maar ja, toen dat productiemodel dan eindelijk gelanceerd werd, vielen de specs sommigen een beetje tegen. Met name de actieradius blies ons helemaal niet zo weg. Vanaf een bootje in Harderwijk haalde @autoblogger tijdens een AB borrelavond destijds nog zijn laptop van stal, om eens even zijn gal te spuwen over Stuttgarts super-EV. Inmiddels heeft de voormalig Audi fanb0i zijn boksbeugels aan de kant geschoven voor een Tesla. Niemand is perfect. Overigens top tip: de madras bij het lokale restaurant in de haven is best wel vindaloo.

Porsche gaat voor het betere rijden

Enfin, Porsche’s ontwikkelingschef Michael Steiner heeft nu gereageerd op Porsche’s aanvliegroute voor EV’s. Volgens hem is actieradius weliswaar belangrijk, maar niet per se het belangrijkste apect van een EV, in ieder geval niet voor Porsche. Bij de Duitse media laat Steiner het volgende optekenen:

Natuurlijk is de actieradius relevant. Maar de vraag is, hóe relevant in vergelijking met andere eigenschappen van de auto? We hebben met de Taycan nooit geprobeerd om wereldkampioen actieradius te worden. We willen wel de benchmark zijn qua rijdynamiek. Michael Steiner, Herr Doktor Spin

korte laadtijden

Volgens Steiner heeft het überhaupt geen zin om een ‘actieradiusoorlog’ te starten met andere fabrikanten. In zijn ogen is het veel belangrijker om snelle laadtijden te verwezenlijken:

Volgens mij heeft het geen zin een oorlog te beginnen om de grootste actieradius. Ongeveer 400 kilometer is volgens ons prima. Als lange stukken gereden worden, wat niet elke dag zo is, zijn korte laadtijden belangrijker. Michael Steiner, maakt zijn eigen regels

Kan jij meegaan in het verhaal van Steiner? Of denk je dat Porsche die Taycan echt wel 600 kilometer actieradius had gegeven als dat relatief makkelijk was? Laat het weten, in de comments!