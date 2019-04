Koop een Audi, leer wat teleurstelling betekent

Ik wil weten wat teleurstelling is...Ik wil dat je het mij laat zie-hieeeeen...

‘Challenge accepted‘, heeft Audi kennelijk gedacht op de bovenstaande ‘vraag’ die niemand stelde. Kwaliteitspublicatie Auto Express heeft namelijk een onderzoek gedaan naar hoe tevreden autokopers zijn over hun gloednieuwe heilige koe. Kopers werden ondervraagd naar hun bevindingen over hun aankoop op 29 vlakken, waaronder zaken als beenruimte en de respons van de infotainment. Bij het opmaken van de resultaten krijgt de boksbeugel de nodige klappen te verduren. In totaal werden 75 auto’s opgenomen in de lijst en liefst drie modellen van het merk uit Ingolstadt halen de top-10 waar het gaat om de meest onbevredigende auto’s. Check de volledige lijst hieronder:

Auto Score Opel Astra 89,25% Mercedes C-Klasse 89,32% Audi A4 89,35% Dacia Duster 89,39% Jaguar XE 89,41% Audi A5 89,41% Audi A3 89,44% Citroën C1 89,46% Fiat Panda 89,48% MG ZS 89,51%

Satisfied? Not in years…Zoals we wel vaker zien in dit soort onderzoeken, vinden we aan de negatieve kant van het spectrum grofweg twee soorten auto’s terug. Er zijn de auto’s die vallen onder de categorie ‘zomaar een auto’, gekocht door mensen die waarschijnlijk vooral relatief goedkoop vervoer nodig hadden en verder bar weinig met auto’s hebben (Astra, C1, Duster, Panda). Ten tweede staan er ook opvallend vaak premium auto’s in dergelijke lijstjes, wellicht gekocht door (kritische) mensen die juist erg veel verwachten van hun auto, waarna de praktijk een beetje tegenvalt (C-klasse, XE en de Audi’s).

Enfin, waar er verliezers zijn, moeten er natuurlijk ook een paar winnaars zijn. Normaal zouden we daar natuurlijk mee beginnen, maar in dit geval durfden we dat niet, omdat de numero uno luistert naar de naam Toyota Prius. Alles wat je daarna leest als autoliefhebber kan je natuurlijk niet meer serieus nemen, dat begrijpen we. Zoals je kan zien aan onderstaande lijstje van de meest bevredigende auto’s zijn (hybride) elektro-rijders zo vol van zichzelf hun wereldreddende waggies dat ze hun geluk niet opkunnen over hun keuzes.

Auto Score Toyota Prius 93,22% Lexus IS 93,19% Alfa Romeo Giulia 93,00% Kia Sorento 92,98% Lexus RX 92,87% Škoda Kodiaq 92,75% Peugeot 3008 92,69% Hyundai Ioniq 92,67% Lexus GS 92,64% Kia Niro 92,63%

Gelukkig is er ook nog echt positief nieuws te melden voor liefhebbers: De Alfa Romeo Giulia staat op plek 3! Wat vind jij van de lijstjes? Kan je je er wel in vinden, of zijn dit soort onderzoeken net zoveel waard als die van Diederik Stapel? Laat het weten, in de comments!