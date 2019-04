Autoblog advies: hoeveel hatchback koop je voor vier mille?

Als je een beetje outside the box denkt, is er wat te vinden?



Hoe eenvoudiger de vraag, hoe lastiger het antwoord. Niet alleen als je 4 jaar oude neefje vraagt “waar baby’s vandaan komen”, maar ook bij auto’s. Net als bij cadeautjes voor je vriendin is er niet één simpel antwoord.

Toch is het precies dat wat Autoblog-lezer Marnix zich afvraagt. Hij heeft namelijk ‘een auto’ nodig. Soms krijgen we zoveel verschillende wensen en eisen binnen dat er maar een paar auto’s mogelijk zijn.

Vandaag dus niet. Alles kan en alles mag. Althans, binnen de perken. Op dit moment rijdt Marnix naar zijn werk op en neer met de BMW 3 Serie (E90) van zijn ouders. Een geweldige auto, maar net even te duur voor de kilometers die Marnix maakt.

Hij rijdt voornamelijk snelwegkilometers van huis naar Schiphol en weer terug. Het moet dus niet een te kleine truttenschudder zijn, maar een volwassen auto die aanzienlijk zuiniger is dan de E90, goedkoper in onderhoud en belast met minder MRB. Wat is dan een goede optie? De wensen en eisen van Marnix vindt je in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Geen Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 4.000 Jaarkilometrage: 15.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Eerste auto nodig voor werk Gezinssamenstelling: Alleenstaand Voorkeursmerken /modellen: Geen No-go modellen / merken: Geen

Fiat Punto 1.4 T-Jet Sport (199)

€ 3.950

2008

155.000 km

De Fiat Punto is een beetje de Alfa 159 onder de hatchbacks. Onder de fraaie Italiaanse koets gaat erg veel Opel-techniek schuil. Daardoor is de Punto niet de leukste auto in zijn segment om te rijden, maar wel een van de meest volwassen auto’s in zijn klasse. Omdat de Punto destijds met dumpprijzen in de markt is gezet, kun je heel behoorlijke exemplaren uitkiezen voor een net bedrag. In het budget kun je gemakkelijk een fijne 1.4 T-Jet vinden met niet eens zo gek veel kilometers. Dat is gewoon heel erg veel auto voor relatief weinig geld. Wens je een iets ruimere auto, dan kun je een grotere doch even oude Bravo voor hetzelfde bedrag vinden. Qua betrouwbaarheid horen we wisselende verhalen over de Punto, maar over het algemeen zit je redelijk safe met een jong, fris exemplaar. Controleer dit Punto-aankoopadvies om te zien waar je op moet letten bij de aanschaf van een dergelijke auto.

Mercedes-Benz A150 Classic (W169)

€ 3.995

2007

140.000 km

Jazeker, voor dit geld kun je ook rijden in een relatief moderne Mercedes-Benz! Wel moeten we er een asterisk bij plaatsen: van de range was dit de instapper. De A150 is natuurlijk niet zo luxe als een S500, het is zeker geen verkeerde auto gezien de vraagstelling. Je zit redelijk hoog, maar comfortabel. Het interieur is voor een Mercedes niet het toonbeeld van luxe, in deze klasse is het zeker bovengemiddeld. Nog een voordeel is dat de auto in trek was bij een oudere doelgroep. De meeste exemplaren zijn zodoende redelijk goed verzorgd. Kwalitatief steekt het ding puik in elkaar, veel beter dan de eerste generatie. Sportief is hij absoluut niet, overigens, maar voor de snelwegkilometers is de ‘A’ uitstekend geschikt. Momenteel zijn met name de kale driedeursmodellen niet te slijten, ondanks dat ze qua wegenbelasting heel erg meevallen. Deze Mercedes is dus ook voor de portomonnee best een aardige optie.

Kia Pro_Cee’d 1.6 GDi

€ 3.900

2009

120.000 km

Als het iets sportiever mag, kun je ook eens kijken naar een, eh, Kia. Tegenwoordig is dit merk enorm aan de weg aan het timmeren, de Pro_Cee’d mogen we bestempelen als een van de eerste ‘leuke’ auto’s van de fabrikant. De slogan van Family Guy: “…is brought to you by Kia. Kia: too bad it’s a Kia!” gaat niet meer op. Het interieur is nog een tikke plastiekerig, maar heel erg storend is het allerminst. De techniek is gewoon uitstekend te noemen. De 1.6 is een prettige motor met bovenin zelfs een klein ‘rauw’ randje. De driedeurs heeft een sportievere wegligging dan de vijfdeurs, maar oncomfortabel is het zeker niet. Het is een beetje een vergeten auto, deze Pro_Cee’d. Ergens komt dat wel goed uit, want voor 4 mille kun je uit écht leuke uitvoeringen kiezen, waaraan je nog jaren plezier kunt beleven. Grootste nadeel: die achterlijke naam, eigenlijk.

Suzuki SX4 1.6i Exclusive (EY)

€ 3.750

2007

125.000 km

“Denk buiten de gebaande paden, outside the box.” Wie wel eens een cursus bedrijfsmanagement voor minder dan 50 euro p.p.p.d. heeft gevolgd zal dood zijn gegooid met dergelijke clichés, al zittend op een skippybal in een aftands hotel in Drenthe. Nou, met de Suzuki SX4 kun je daadwerkelijk buiten de gebaande paden treden, want het is een heuse crossover. Het feit dat niet iedere uitvoering vierwielaandrijving heeft, dat maakt weinig uit: die versie moet je namelijk niet hebben. Nee, ga voor luxe, maar met tweewielaandrijving. Net als de A-Klasse zit je ook hier iets hoger. De ambiance aan boord is niet overdadig, maar het ruimteaanbod is best aardig. En met zijn vijf deuren is het een praktische auto. Qua rijeigenschappen is het niet veel bijzonders, maar de betrouwbaarheid is voor elkaar: het is en blijft een Suzuki. Wil je hetzelfde, maar dan net iets anders? Ga dan voor de Fiat Sedici, die is in feite hetzelfde en daarom ook zeker een kijkje waard.

Opel Astra GTC 1.6 Temptation (H)

3.850

2008

165.000 km

Van sommige auto’s is het onbegrijpelijk dat niet het hele land ermee volstaat. De Opel Astra GTC is er zo eentje. De vijfdeurs Astra is netjes, praktisch en prima. De GTC is écht een leuke uitvoering. Qua lijnvoering is het een compleet andere auto, ondanks dat het duidelijk een Astra is. De aflopende daklijn, de dikke bumpers en de (veelal) grote wielen geven de auto een sportief aanzien. Zo sportief als ‘ie eruit ziet, rijdt de GTC niet, maar hij is net wat leuker dan de vijfdeurs. Qua betrouwbaarheid scoort de auto vrij goed, maar controleer toch voor de zekerheid ons Astra-Aankoopadvies. De 1.6 motor is niet veel bijzonders, maar dat was ook niet de bedoeling. De 1.8 met 140 pk is weliswaar iets leuker op de snelweg, maar daarmee ook wat dorstiger. Beide zijn in het budget te vinden, dus de keuze mag je zelf maken.

Citroen C4 Coupé VTR 1.6 16v

€ 3.750

2007

145.000 km

Alle auto’s lijken op elkaar, het is allemaal automobiele eenheidsworst: kleine premium crossovers met sport-pakketjes. Maar wie een beetje zoekt, kan nog best interessante auto’s vinden. Wat te denken van de Citroen C4, bijvoorbeeld? In vergelijking met zijn voorganger, de Xsara, leek de C4 twee hele generaties moderner. Het is een ware Citroën, dus het ding zit vol eigenaardigheden. Zo draait het hart van het stuurwiel níet mee. Super-onlogisch, maar met knoppen op het stuurwiel stiekem nog best handig. De knoppen blijven daardoor namelijk op dezelfde locatie. Qua looks is het een bijzondere verschijning. De vijfdeurs is een beetje oubollig, maar de driedeurs is een zeer strakke en originele verschijning. Voor wat betreft de betrouwbaarheid is het ook een Citroën. Met name qua elektronica moet je goed testen of alles naar behoren functioneert. De afwerking is matig, daar hebben ze jammer genoeg allemaal last van.

YOLO: Ford Mondeo 2.5 V6 Aut. Ghia

€ 3.995

2006

175.000 km

Vroeger stonden er altijd twee of drie in de straat: een non-premium middenklasse sedan met zescilinder. Een Opel Vectra V6 CDX, Volkswagen Passat VR6 Exclusiv of een Ford Mondeo Ghia V6. Lichtmetalen wielen, velours bekleding, airco en elektrische rondom: dat was het ware genieten anno 1994. We zijn nu 25 jaar verder en dat type auto is inmiddels uitgestorven. Voor 4 mille zijn er diverse zescilinder Mondeo’s te vinden. De Mondeo V6 is een auto waarmee je jezelf verwendt, zonder dat iemand het doorheeft. Het stuurgedrag is uitstekend en die zescilinder is krachtig, dorstig en brengt een ‘duur’ geluid voort. De Ghia had in deze periode alle ongein aan boord waar je bij Mercedes of Audi flink voor moest bijbetalen. Ze zijn nogal dorstig. het verbruik staat niet in lijn met de prestaties, maar dat maakt verder niet uit. Dit is zo’n auto waar je altijd met een smile uitstapt. Mocht je de koets niet chic genoeg vinden, de Jaguar X-Type is in technisch opzicht bijna identiek.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!