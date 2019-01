Autoblog advies: luxe en vlotte wereldverbeteraar voor 10 mille

Een beter milieu begint bij jezelf, toch?

De elektrische auto begint telkens meer gemeengoed te worden. In absolute aantallen valt het nog mee, maar de toon is gezet. Dat begon natuurlijk al een tijdje geleden met de hybrides, eigenlijk de eerste stap naar de elektrische auto. Niet zozeer in technisch opzicht (de techniek bestond al langer, natuurlijk), maar wel in acceptatie.

De hybride is nu dermate lang onder ons dat er ook veel gebruikt aanbod is te vinden. Als je naar een occasion op zoek bent, kan een hybride een alternatief zijn. Zo denkt Autolog-lezer Stef er ook over. Hij leest al sinds jaar en dag de artikelen op Autoblog en besloot de stoute schoenen aan te trekken en het adviesformulier in te vullen.

Stef rijdt op dit moment in een auto van de zaak, een heuse Opel Astra Stationwagon van slechts een jaar oud. Hijs aangenomen bij een nieuw kantoor, waarbij hij geen auto meer nodig heeft voor de kilometers. Het kantoor bevindt zich namelijk aan de andere kant van zijn woonplaats. Stef heeft nog een auto, een MG TF160. Dat zal zijn hobbyauto blijven. Voor de vele stadskilometers en af en toe wat langere ritten zoekt Stef naar een hybride. Volgens hem kun je er wel degelijk zuinig mee reden, zeker in stedelijke omgevingen. Maar is er voldoende te kiezen? En zijn ze wel luxe genoeg? De huidige Astra van Stef is absoluut niet snel, maar wel zeer luxe. Graag zou Stef weer een auto hebben die voorzien is van items als automatische airco, navigatie, lichtmetalen wielen en als het kan lederen bekleding.

Uiteraard heeft Stef de tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Opel Astra Sation, MG TF160 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Voornamelijk privé Budget: Zo'n 10.000 euro, hoeft niet per se op. Jaarkilometrage: Maximaal 15.000 km Brandstofvoorkeur: Hybride Reden aanschaf andere auto: Ga nauwelijks zakelijke kilometers maken Gezinssamenstelling: Vrouw en drie kinderen. Voorkeursmerken /modellen: Lexus CT200h met veel luxe uitrusting No-go modellen / merken: Maakt niet uit

Toyota Prius THSD Aspiration (ZWV30)

€ 9.250

2009

130.000 km

Het is een beetje de standaardkeuze onder de hybrides, de Prius. In het budget kun je kiezen uit veel exemplaren van de derde generatie. Ten opzichte van zijn voorganger is het een enorme vooruitgang. Vanaf deze generatie kunnen we echt spreken van een volwassen auto. Zeker in de meest luxe uitvoering ontbreekt het je aan niets. Je merkt aan deze auto dat Toyota al een lange tijd hybrides maakt. De overgang van elektrisch naar de verbrandingsmotor verloopt naadloos. Ook is het mogelijk om gunstige verbruikscijfers te halen. Waar Toyota een pluim voor verdient is niet alleen de techniek op zichzelf, maar ook hoe lang het heel blijft. Bekijk alle 5 de aandachtspunten in dit Prius-Aankoopadvies.

Honda Insight Executive (ZE2)

€ 9.500

2013

90.000 km

Met de Insight heeft Honda een compleet andere benadering dan veel andere fabrikanten hebben met hun hybrides. Het was de overtuiging van Honda dat een laag gewicht plus een klein beetje elektrische assistentie een grotere impact hebben op het verbruik, dan alleen een sterke elektromotor met een enorme accu. De Insight heeft een kleine elektromotor die de 1.3 viercilinder ondersteund. Met name in stedelijke gebieden functioneert het prima. Je hebt minder die elektrische duw in de rug, maar het gewicht is lager en juist daardoor is de auto relatief zuinig. Wel merk je dat de auto gebouwd is voor een laag gewicht en een lage prijs. De Executive is best luxe uitgerust, maar het geheel doet wat plastiekerig aan. Het geluidsniveau is ook redelijk hoog. Naar het schijnt staat de betrouwbaarheid van deze auto op een zeer hoog peil, zoals we wel vaker zien bij de producten van Honda.

Peugeot 3008 HYbrid4 Executive

€ 9.950

2013

115.000 km

Als je een duw in de rug wilt en een lagere mate van betrouwbaarheid, dan is deze Peugeot een goede optie. De 3008 Hybrid4 is echter een zeer vreemde eend in de bijt. Laten we er niet omheen draaien: het is niet moeders mooiste. Daarentegen is het interieur zeer fraai te noemen. Ook heb je qua ruimte meer dan voldoende. De elektromotor drijft in de geval de achterwielen aan, een 163 pk sterke 2.0 diesel de voorwielen. Het is een zeer fijne reisauto, dat absoluut. Houdt er wel rekening mee dat de 3008 Hybride erg zwaar en als diesel belast wordt. De uitrusting is zeer compleet te noemen en het luxe-gevoel ook. Mocht je genoegen kunnen nemen met minder uitrusting, dan is een minder luxe maar een iets jongere 3008 Hybrid4 een optie: na de facelift waren ze minder lelijk.

Toyota Auris HSD Executive Business (E150)

€ 9.750

2010

105.000 km

Een Lexus CT200h is natuurlijk niets anders dan een uniek koetswerk op een Prius platform. Het interieur en de aankleding zijn veel fraaier en ook het carrosserie ontwerp valt bij meer mensen in de smaak. Echter, het is lastig om een luxe CT200h onder de 10.000 euro te vinden met niet al teveel kilometers. De meeste exemplaren zitten boven de 2 ton. Een andere ‘Prius-met-ander-koetswerk’ is de Toyota Auris. Deze zijn juist erg goed te vinden in het budget. De aandrijflijn is exact hetzelfde. De Auris rijdt iets sportiever dan de Prius, maar dat is niet echt een prestatie. Het anonieme uiterlijk is voor sommigen een voordeel, met de Prius maak je een statement, met de Auris rijdt je gewoon een Toyota. In het budget is er zeer veel keuze. Check hier het Auris-aankoopadvies.

Honda Civic Hybrid Elegance (FD3)

€ 9.250

2011

75.000 km

Nog een Honda! Een tijdje geleden had Honda twee min of meer even grote hybride auto’s in de showroom staan. De futuristische Inzicht (hierboven al genoemd) en de wat belegen Civic Hybrid. De 1.3 benzinemotor komt redelijk overeen. De elektromotor is bij de Civic iets krachtiger. De slomer uitziende Civic (ook na de facelift) is uiteindelijk ietsjes sneller, alhoewel de prestaties zeker geen reden zijn om over te gaan tot aanschaf. De Civic is wat volwassener qua interieur, alhoewel de vormgeving je ding moet zijn. Nog een groot verschil met de Insight is de actieradius. Ondanks het feit dat de Insight marginaal zuiniger is, heb je in de Civic de beschikking over een brandstoftank van 50 liter, in plaats van 40 liter. Ook is de Civic Hybrid extreem populair voor de export.

Volkswagen Jetta Hybrid (1B)

€ 9.995

2013

140.000 km

De Volkswagen Golf GTE is bij de meeste mensen wel bekend. Als je er zelf geen eentje voor de deur hebt staan, zijn er wel een paar anderen in de straat die zo’n progressieve Golf besturen. De Jetta Hybrid is minder vooruitstrevend en was ook minder populair. De hybride setup (geen plugin) is conventioneler qua techniek. Dat wil niet zeggen dat het geen goede auto is. Het is gewoon een keurige sedan met voldoende vermogen, ruimte en comfort. Wat voor sommigen erg prettig is: het is een Duitse auto, terwijl de meeste auto’s in de prijsklasse van Aziatische afkomst zijn. In het budget moet je even zoeken, maar ze zijn wel degelijk te vinden. In vergelijking met de Golf is het interieur iets minder fraai (zelfde design, andere materialen). Heel zuinig is de Jetta Hybrid niet, maar wel prettig in de omgang.

Toyota Camry Hybrid (XV40)

€ 8.500

2008

130.000 km

Dat Toyota een pionier was op het gebied van hybrides, blijkt wel uit het feit dat ze meer dan 10 jaar geleden al een hele range hadden met geëlektrificeerde auto’s. Vergeet niet dat er nog steeds merken zijn die nauwelijks hybride modellen in de aanbieding hebben, laat staan dat ze een beetje betaalbaar zijn. In de Verenigde Staten kon je naast de Prius bijvoorbeeld ook een Highlander SUV of Camry sedan krijgen met elektrische assistentie. Mits je voorzichtig rijdt, behoort zuinig rijden tot de mogelijkheden, maar houdt er rekening mee dat de auto wat zwaarder is en een grote verbrandingsmotor heeft: met grote haast kan het een grote drinker zijn. Het is verder vooral een saaie, comfortabele, stille auto. Niet sportief. De bagageruimte is verdacht klein voor zo’n auto, de accu’s slokken wat liters weg. Zeer zeldzaam in Nederland, want import.

YOLO: Volvo V60 D6

9.995

2013

230.000 km

Een zuinige Volvo stationwagon met (destijds) een A-Label klinkt niet echt als YOLO. De V60 was wel een waanzinnig succes met deze aandrijving. De combinatie van een dikke vijfcilinder turbodiesel (op de voorwielen) en een elektromotor (op de achterwielen) zorgt voor zeer goede prestaties. In een rechte lijn is het een zeer vlotte auto. De meeste V60’s PHEV zijn zeer luxe uitgerust, luxer dan überhaupt mogelijk was bij bovenstaande auto’s. Ook is het een premium Zweed, dat zit net even wat lekkerder dan een gemiddelde Aziaat. Geheel foutloos zijn ze overigens niet, ze kennen zo hun aandachtspunten, bekijk daarvoor ons V60-aankoopadvies. Ook moet je genoegen nemen met een exemplaar met veel kilometers op de klok. Maar ja, dan rijdt je wel een heerlijk dikke Volvo. Niet heel zuinig en duur in de wegenbelasting.

