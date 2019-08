Zo is de Bentley Continental GT een écht ordinaire slee

Echt wel.

Toen Bentley het doek van de nieuwe Continental GT trok, maakte de wereld kennis met een enorm opgefriste versie van de luxe auto. De overdreven ronde en zachte elementen van de uitgaande generatie verdwenen, daarvoor in de plaats kregen we een sportieve, maar zeker niet minder chic model voor terug. Vandaag blijkt dat de nieuwe Continental GT (rijtest) na enkele aanpassingen toch nog flink ordinair kan zijn.

Het is zeker niet de eerste maal dat een Continental GT van de huidige generatie onder handen is genomen door een tuner, maar na de beurt van Wheelsandmore moeten we toegeven dat dit momenteel wel het toppunt genoemd mag worden. Vreemd, aangezien er niet bijzonder veel aanpassingen zijn gedaan.

De aanpassingen die wel zijn gedaan, zijn echter dermate ingrijpend dat de auto erdoor flink anders voor de dag komt. Zo is hij gehuld in een diepzwarte lak en heeft hij, zo lijkt het, gigantische velgen. In werkelijkheid zijn het 22″ exemplaren.

Hoewel deze Continental GT waarschijnlijk de meeste aandacht zal trekken om zijn uiterlijk, mogen we hetgeen onder de ellenlange motorkap niet vergeten. Zeker na wat Wheelsandmore ermee heeft gedaan. De zesliter W12 is opgepompt van 635 pk en 900 Nm naar 751 pk en 1.050 Nm (Stage 1) of zelfs 795 pk en 1.100 Nm (Stage 2). In minder dan 3,3 seconden snelt hij naar de 100 km/u, zijn topsnelheid ligt op 333 km/u. Een nieuw uitlaatsysteem laat de motor zo heerlijk grommen.