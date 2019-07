Koop een Citroën BX voor ongeveer een ton

Niet in ruil voor de regenton in je achtertuin, maar voor een ton in Euro's.

Gisteren hadden we het nog maar eens over de hoge prijzen die er tegenwoordig gevraagd worden voor oude(re) auto’s. Dik zes ruggen voor een Golf II GTI uit 1990 met 360.500 kilometer achter de kiezen? Aan de comments te zien vonden velen van jullie dat wat teveel van het goede. Gelukkig kan je als opperkrent nog terecht bij de Franse merken voor een goedkoop oud brik. Zo heb je voor minder dan vijf duizend Euro al een botermalse Citroën C5 met V6. Superdeal!

Niet alle Fransozen onttrekken zich overigens van enorme waardestijgingen. Voor een nette Renault 5 Turbo, Peug 205 GTi of Citroën SM betaal je inmiddels ook de hoofdprijs. De Citroën BX daarentegen is niet per se een model dat in je opkomt als je denkt aan begeerlijke, waardevolle Franse klassiekers. Maar het exemplaar wat we vandaag behandelen, is een uitzondering op die regel. Althans dat denkt en hoopt Gooding & Company, waar de auto binnenkort afgehamerd zal worden.

Het gaat om een BX 4TC, een van de minder bekende juweeltjes die het geweldige Groep B reglement de wereld heeft opgeleverd. We kennen natuurlijk de Audi’s, de Lancia’s enzovoorts, maar deze BX is een wat obscuurdere eend in de bijt. Dat komt mede door het feit dat de auto pas verscheen in 1986, wat tevens het jaar was dat Groep B stierf na de tragische dood van Henri Toivonen. De BX 4TC had op dat moment nog maar meegedaan aan drie rally’s en een zesde plaats behaald als beste resultaat.

De 4TC kwam dan ook eigenlijk in alle opzichten te laat. Niet alleen in letterlijke zin, maar ook qua concept. Dat leek namelijk heel veel op de oorspronkelijke Audi Quattro’s. De motor was net als bij die Audi’s speciaal voor de 4TC vóór de vooras geplaatst. Alsof iemand bij Citroën dacht dat de Quattro’s daarom snel waren, in plaats van dat ze desondanks alsnog snel waren. De auto had en heeft hierom ook een gruwelijk lange frontoverhang. Daarom kan ik de looks verder niet zo goed beoordelen, want mijn retinae zijn grotendeels verbrand. Hopelijk komt dat binnen een paar uur weer goed.

Wel interessant is dat de 4TC het concept van de Quattro’s combineerde met -jawel- hydropneumatische vering. Daarmee ros je pas echt als een koning over ruw terrein. Althans dat was ongetwijfeld ooit de bedoeling. De vering kwam net als de versnellingsbak uit de schappen voor de goede oude SM. Helaas was het feit dat de techniek in die zin ‘beproefd’ was geen garantie voor de betrouwbaarheid van de 4TC.

Sterker nog, die betrouwbaarheid was abominabel slecht. Omdat de BX 4TC een Groep B kanon was, moesten er de gebruikelijke tweehonderd exemplaren voor de openbare weg gemaakt worden. Doch zover kwam het, net als bij sommige andere groep B’s, niet. Dat lag niet alleen aan het feit dat het rally-avontuur van de 4TC dus al snel ophield, maar ook aan het feit dat de 4TC’s zoveel problemen kende dat Citroën menig exemplaar van klanten terugkocht om ze vervolgens te vernietigen. Zodoende bestaan van de in totaal 62 gebouwde exemplaren er naar verluidt nog een stuk of veertig.

Gooding & Company claimt dat de unit die zij verkopen daarvan de allerbeste is. Vandaar schatten ze de opbrengst van de auto ergens tussen de 80.000 en 110.000 Dollar. De auto word zonder ‘reserve’ aangeboden, dus kennelijk hebben de verkopers er vertrouwen in dat er voldoende geboden zal worden. Waarschijnlijk wel terecht ook. Jij wilt deze er toch ook graag bijhebben in je Groep B collectie?