Autoblog advies: Relaxte, rustige reisauto voor 5 mille

Geen sportiviteit, geen haast, geen présence. Gewoon lekker kilometers vreten in een grote mate van comfort. Wat kun je krijgen voor 5 mille? Team Autoblog ging op onderzoek uit!

Vandaag gaan we op zoek naar een auto voor Paul. Paul is muzikant én student. Op dit moment beweegt hij zich voort in een Fiat Punto. Het is zijn eerste auto, waar hij erg blij mee is.

Hij gebruikt de Fiat voornamelijk om van optreden naar optreden te rijden. Ondanks dat zo’n auto absoluut zijn charme heeft, is de auto niet al te ruim en is de actieve en passieve veiligheid niet om over naar huis te schrijven. Ook laat de geluidsisolatie te wensen over. Ook het comfort niveau mag van Paul wel een niveau hoger. Zo zou hij graag de beschikking hebben over items als cruise control en airconditioning.

Paul heeft al een beetje om zich heen gekeken. Zo heeft hij de Fiat Bravo al een blik waardig gegund. Hij is er alleen niet helemaal zeker of die auto wel daadwerkelijk een stap omhoog is. Een andere optie komt vanuit zijn ouders, die besmet zijn met het Volvo virus. Paul heeft dus een auto voor ogen die een niveau (of twee) hoger staat dan de Fiat Punto. Lukt dat voor 5 mille?

De wensen en eisen van Paul zien er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Fiat Punto (188) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 5.000 Jaarkilometrage: 25.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Stilte Gezinssamenstelling: Vriendin en ik Voorkeursmerken /modellen: Volvo C30 No-go modellen / merken: Geen, alles is goed

Mercedes-Benz A200 (W169)

€ 5.000

2005

165.000 km

Deze generatie Mercedes-Benz A-Klasse was een heel stuk beter dan de eerste. Dat kwam door de enorme stabiliteit. Deze A-Klasse viel overduidelijk niet om. Ook de kwaliteit aan boord is een stuk beter voor elkaar, evenals de bouwkwaliteit van de auto. Als A200 is het zelfs een vlotte auto. Er zijn genoeg uitvoeringen te vinden die behoorlijk luxe zijn uitgerust. Zeker in deze prijsrange is er behoorlijk wat keuze. De stoelen zijn wat vlak, maar ze zitten uitstekend. De zitpositie is aanvankelijk even wennen, maar uiteindelijk ‘klopt’ het wel. Zeker voor de langere afstanden is het een uitstekende metgezel.

Toyota Auris 1.6 Linea Luna Business (E150)

€ 4.950

2007

150.000 km

Als het écht saai mag zijn, ga dan voor de Toyota Auris. Natuurlijk, het is kwalitatief een van de beste auto’s in zijn klasse. De bouwkwaliteit is exceptioneel. Maar wat ze gebouwd hebben is een beetje ‘meh’. Dat doet niets af aan het feit dat de Auris een prettige auto is om te besturen. Alles gaat typisch Japans: vrij licht, doch precies. Sportiviteit is de Auris vreemd, gelukkig. Wel is het een comfortabele metgezel. Met name de stilte aan boord is erg prettig. De 1.6 motor is niet bijzonder krachtig, maar als je een beetje toeren maakt, wil de Auris best vooruit. de meeste exemplaren zijn redelijk compleet uitgerust en de betrouwbaarheid staat hoog aangeschreven. Kortom, een topauto. Alleen heel erg kleurloos en heel erg saai.

Volvo S40 1.8i Kinetic

€ 5.000

2005

125.000 km

Jazeker! Een heuse Volvo sedan. Een C30 is eigenlijk leuker, maar je kan met de sedan een goede deal doen. Het is een iets minder populaire carrosserievorm, dus daar kun je je voordel mee doen. Ondanks het feit dat het een grote auto lijkt, valt dat heel erg mee. De Volvo S40 staat op het platform van de Ford Focus en Mazda 3, maar dat weet de Volvo behoorlijk goed te verbergen. Ten eerste qua rijeigenschappen, want de Volvo is niet zo sportief als de andere twee om te rijden. Wel is de auto verregaand comfortabel, niet in de minste plaats door de stoelen. Voorin zit je uitstekend, achterin verwacht je onwillekeurig meer ruimte dan dat er aanwezig is. Het is een ideale auto die aanzienlijk groter aanvoelt en lijkt te zijn dan dat de afmetingen suggereren. Nadelen? Zo onverwoestbaar als de 240 is de S40 niet.

Renault Megane 1.4 TCe Business

€ 4.750

2009

170.000 km

De Fiat Bravo is een prima auto. Zeker in vergelijking met de Punto. Een andere optie is de derde generatie Mégane. Jazeker, de Megane’s van de derde generatie zijn onder de 5.000 euro gedoken. Niet alleen de stationwagon diesels met 3 ton op de klok. We vonden ook relatief frisse exemplaren. Sommige zelfs met de TCe motor. Deze compacte turbomotor heeft als voordeel dat de prestaties prima voor elkaar zijn, maar bij een normale rijstijl is een fatsoenlijk verbruik absoluut mogelijk. In dit rijtje is de Mégane duidelijk moderner dan de rest. Ook zijn er voldoende exemplaren te vinden met een goede uitrusting. Het is geen designwonder, maar de auto oogt zeker niet verouderd. Qua betrouwbaarheid staat deze auto hoger aangeschreven dan zijn voorganger.

Audi A3 1.6 Attraction (8P)

€ 4.950

2006

155.000 km

In vergelijking met de Mégane is deze Audi A3 behoorlijk verouderd. De Audi A3 van deze generatie stamt uit 2003. Ten opzichte van zijn voorganger was het echter een hele vooruitgang en dit model ging mee tot 2012. Omdat de styling niet wezenlijk anders is dan zijn opvolger, heb je absoluut niet het idee in een heel oude auto rond te rijden. De 1.6 achtklepper is niet bepaald modern. Met 102 pk is deze ook niet erg krachtig. Gelukkig staan ze bekend om degelijkheid. Dat gevoel heb je ook als je erin zit: alles zit buitengewoon strak in elkaar geschroefd. Ondanks dat de Audi A3 premium is, hoef je niet standaard luxe te verwachten. Sommigen zijn zeer compleet uitgerust, maar dat was destijds optioneel.

Chevrolet Epica 2.5i Executive (V250)

€ 5.000

2006

75.000 km

Als je echt rust wil hebben aan boord, moet je gaan voor een zescilinder. Als het even kan een zes-in-lijn. Het nadeel is dat deze voornamelijk in het vooronder van duurdere BMW’s zijn te vinden. Maar toevalligerwijs heeft de Chevrolet Epica óók een zes-in-lijn. Je krijgt heel erg veel waar voor een bescheiden bedrag. Zo heb je een fullsize sedan met leer, automaat, lichtmetalen velgen, alles elektrisch en automatische airco. De Epica mag dan een BMW-esque motor hebben, de wegligging is dat zeker niet. Wel is het een prima snelwegauto. Het verbruik en wegenbelasting liggen wel wat hoger, wat het bijna een Yolo-keuze maakt.

YOLO: Citroen C5 V6 Exclusive

€ 4.750

2005

140.000 km

Maar de echte Yolo gaat naar deze Fransoos. Als je jezelf gerieflijk vooruit wil bewegen, is de Citroen C5 een uitstekende kandidaat. De hydropneumatische vering is typisch Citroen. Het filtert alle oneffenheden weg. Het cliché ‘een vliegend tapijt’ is van toepassing op deze C5. De V6 is op zich best krachtig, maar ook gekoppeld aan een ouderwetse viertraps automaat. Echt snel is ‘ie niet, maar op de snelweg kun je met gemak 200 km/u halen. De Exclusive-uitvoering is zeer riant uitgerust. Is het dan allemaal hosanna? Nee, absoluut niet, want qua degelijkheid zijn ze niet allemaal even sterk. Met name de elektronica kan voor hoofdbrekens zorgen. Aan de andere kant: de exemplaren waar echt veel mis mee was, die zijn al lang geëxporteerd. We vonden enkele exemplaren met volledig documentatie qua onderhoud.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!