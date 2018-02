Koop een echte Ferrari F430 voor nog geen 25k

Gaat als de brandweer. Tenminste..

Nee, dit is geen Peugeot 406 Coupé. Dat grapje kennen we ondertussen wel. Wat je ziet is een rasechte Ferrari F430 met een .. onder de motorkap. Ja niks eigenlijk. De 4.3 V8 is uit de auto gehaald en dat is niet het enige wat er aan deze Ferrari mankeert.

De F430 heeft een opstootje gehad. De linkerzijkant ligt goed in de kreukels en ook van de voorkant is nog maar weinig over. Het interieur heeft tevens wat aandacht nodig. Onder meer een vers setje airbags kan geen kwaad. Knappe jongen die van deze Ferrari nog iets moois weet te maken. Je kunt het proberen, want met een prijs van 24.200 euro is de F430 niet heel prijzig.

Onder meer de stoelen, achterlichten en sommige velgen zijn nog te gebruiken. De rest moet wat uitgedeukt worden. Oh, en een werkend motorblok kan geen kwaad. Een oude Honda VTEC bijvoorbeeld. Het moet wel betaalbaar blijven natuurlijk.

Met dank aan Maxie voor de tip!