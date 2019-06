Koop een Ferrari California voor driftkoningen

Stap in en laat je botten rusten op premium Japans leder. Wacht...Wat?

Jazeker, de Ferrari California op Nissan 350Z-basis staat weer te koop. We kennen natuurlijk allemaal de nep-Ferrari’s op basis van de Pontiac Fiero, maar die Amerikaan is natuurlijk niet de enige auto die visionairs als een puik platform beschouwden om een Ferrari op te bouwen. Ferrari bouwt immers ook auto’s met de motor voorin de neus en zo’n rasechte middenmotor-sportwagen als de Fiero is dan niet de beste keuze.

De Nissan 350Z daarentegen is een prima basis. De voorganger van de 370Z stond in zijn tijd bekend als een rij-ijzer pur sang, inclusief een rauw randje. De Japanner schitterde ook als de auto van Drift King Takashi in The Fast and The Furious: Tokyo Drift. Een vorige eigenaar besloot echter dat hij meer zin had in pizza dan sushi en besloot de auto om te bouwen tot een echte nep-Ferrari. De panelgaps zijn niet eens veel groter dan die van het origineel. Tevens werden er een aantal officiële Ferrari-onderdelen gebruikt zoals:

Originele Ferrari koplampen met LED

Originele Ferrari achterlichten

Originele Ferrari voorgrill

Originele Ferrari uitlaatstukken

We schreven al een keer eerder over de Nisari, toen deze in 2014 te koop stond voor 39.950 Euro. Toen was de auto al een tijdje niet voorzien van een APK-keuring. Dat is inmiddels wel voor elkaar en tevens zit er sinds 2015 een andere motor in de unit. Als je de auto wil hebben, moet je nu 32.500 Euro meebrengen en daarna kan het dak eraf. Figuurlijk dan, want in tegenstelling tot de echte Cali zit bij deze creatie het dak vast als een huis. Mocht je overigens een tank hebben is er goed nieuws: de eigenaar is bereid die op deze blepper in te ruilen.



Dank Lennart voor de tip!