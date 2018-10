Zo ziet een 160 miljoen kostende villa er vanbinnen uit

Lekker wegdromen.

Hier op Autoblog hebben we wel eens huizen met een autotintje om te laten zien. Voor bijna al die huizen geldt dat je er wel ietwat diep in de buidel moet tasten. Tonnen, miljoenen en zelfs tientallen miljoenen komen langs. In die laatste categorie blijven we vandaag even hangen. Nee, we gaan nog een stapje verder.

We moeten het even hebben over de villa op 924 Bel Air Drive, Los Angeles. Een blokkendoos, maar wel een grote. 3500 vierkante meter, 21 badkamers, 12 slaapkamers en een helikopter op het dak. En het gaat verder dan dat: bijna elke kamer komt met een groot panoramaglas, waarmee je de skyline van Los Angeles kunt aanschouwen. Het is het summum van luxe, één van de duurste huizen ter wereld. Het pand kost, hou je vast, 188 miljoen dollar: wat gelijk staat aan 163.322.040 euro. Helaas staat het huis niet meer te koop, maar misschien dat je voor 200 miljoen dollar een mooie deal kunt maken. Mocht je je afvragen hoe zo’n pand er vanbinnen uit ziet, dan hoef je niet meer je gedachten het werk te laten doen. Er is nu namelijk een video van een tour door het huis.

Het Autoblog-aspect aan dit huis (te zien op 7 minuut 57 in bovenstaande video) komt uit de garage. Als we even casual een (bij de redactie onbekende) klassieker, een Ariel Atom en een speciale Bugatti Veyron Grand Sport voorbijlopen, zien we een Lito Sora, een elektrische motor die ook nog extra speciaal is. De Morgan SuperSport (?) en de Spyker C8 Laviolette worden niet eens behandeld.

De redenatie volgens de gids is dat de meeste mensen hun rijkdom tonen met superjachten, die voor torenhoge prijzen verkocht worden om vervolgens gigantisch af te schrijven. Een huis schrijft in principe niet af, dus laat die boten lekker liggen en gebruik dit huis om te flexen. Wordt het een minder duur grapje van.