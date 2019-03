Deze Corsa OPC had er gewoon moeten komen

Het zou voor nu een geweldige occasion zijn geweest!

Op de één of andere manier gaan Opel en ‘Hot Hatches’ niet altijd even lekker samen. Ten eerste omdat Opel op dit moment geen Hot Hatch aanbiedt. Van de huidige Opel Astra geen snelle versie op komst, de Corsa OPC is verdwenen uit de prijslijsten en de Corsa GSi is te duur voor Nederland.

Ook in het verleden lukte het Opel niet om iedereen te overtuigen, ondanks pareltjes als de Kadett GSi. De VAG-brigade sprak van ‘Slopel’ en ging voor keurig afgewerkte interieurtjes. Aan de andere kant waren de snelle Opels ook niet zo serieus als Ford met zijn RS-modellen. De OPC modellen zaten er precies tussenin. Absoluut leuker dan Volkswagens, maar niet zo hardcore als Fords met een RS-badge.

We hebben al eens een heel overzicht geschreven over alle snelle OPC’s van de afgelopen tijd. Daar ontbrak er eentje, geheel logisch overigens. Het is namelijk de Corsa OPC (C) uit 2002, die nooit het productiestadium haalde. De snelste Corsa van die generatie die wij kregen, was de Corsa GSI.

Nu was dat niet een verkeerde auto. Het probleem was dat de concurrentie erg hevig was en de Corsa GSI gewoon een vlotte Corsa was. De GSI had een 1.8 zestienklepper tot zijn beschikking, goed voor 125 pk. De motor was ook leverbaar in veel andere Opels. Daar wrong ook een beetje de schoen, het blok had echt nul komma nul karakter. Gewoon iets meer dan voldoende power.

Tel daarbij op dat Opel verder niet echt heel erg veel werk van de Corsa GSI maakte. Het onderstel was ietsjes strakker, naar niet echt ‘sportief’. Er zaten sportstoelen in, maar die had de Corsa 1.4 Sport ook. Het ergste was nog dat niemand zag dat het een GSI was, in tegenstelling tot vroeger. Je moest in 2001 echt je best doen om te zien of het een Corsa GSI was of een gewone Corsa. Gelukkig waren er enkele accessoires bij de dealer verkrijgbaar in samenwerking met Irmscher (afbeelding onder).

Opel had rond die periode het OPC-label tot leven geroepen. De eerste Astra OPC kwam rond de milleniumwisseling op de markt. Die had toen nog een atmosferische 2-liter motor met 163 pk. In oktober 2002 kreeg de auto een make-over en een nieuwe turbomotor, goed voor 200 pk. Die stijging in vermogen en koppel (250 Nm) zorgde ervoor dat onder de Astra OPC wat ruimte was gekomen voor een kleinere OPC.

Die stond een maand later te schitteren op de Essen Motor Show. Met de Corsa OPC Concept zette Opel alles recht na het Corsa GSi debacle. Allereerst de looks. De Corsa OPC Concept was een stuk breder en had dikkere bumpers. De voor die tijd enorme 17” velgen maakte het plaatje af. Voor een betere wegligging was het chassis met 25 mm verlaagd.

Onder de blauwe motorkap troffen we een 1.6 liter viercilinder aan. Deze was voorzien van een turbo en daardoor voor aansprekende cijfers. Het maximum vermogen was 175 pk, terwijl het maximum draaimoment 210 Nm bedroeg. Via een handgeschakelde vijfbak werden de krachten losgelaten op de voorwielen. De Corsa OPC zag er niet alleen dik uit van buiten, ook het interieur mocht er zijn. De blauw alcantara sportkuipen zien er geweldig uit. Het stuurwiel was deels uit het zachte materiaal opgetrokken.

Ondanks het feit dat de Corsa eruit zag of hij in productie genomen werd, mocht dat niet zo zijn. Het was niet dat Opel het niet wilde of niet kon, maar de tijd was niet zo gunstig. De Corsa C was immers al een paar jaar op de markt, waardoor de Corsa OPC een te korte periode aangeboden kon worden. Aangezien het OPC-team niet groot genoeg was om aan heel veel auto’s tegelijkertijd te werken, besloot Opel eerst voorrang te geven aan de OPC-versie van de Astra H. Uiteindelijk zou de Opel Corsa OPC er wel komen, een jaar na de introductie van de Corsa D.