Kan deze Volkswagen ID. Buzz AD Tesla verslaan?

Deze EV zou de oplossing kunnen zijn voor ons OV-probleem.

Een tijdje terug was het voor autofabrikanten hip om te oreren over de volledige elektrificatie van het merk en de verbanning van de plofmotor uit het assortiment. Dat is nu wel anders. De merken komen terug op hun beloftes en hebben een nieuw innovatief stokpaardje: autonoom rijden.

De wedloop om wie als eerste een volledig zelfrijdende productieauto op de Europese markt lijkt in het voordeel van Tesla uit te vallen. Tenminste, als de RDW even meewerkt. Volkswagen lijkt niet of nauwelijks bezig te zijn met een autonome Golf, maar vergis je niet: VW is al behoorlijk ver met zelfrijdende auto’s.

Zelfrijdende ID. Buzz

Sterker nog, samen met een dochterbedrijf genaamd MOIA presenteert Volkswagen vandaag prompt de eerste zelfrijdende productieauto van het merk met deze ID. Buzz AD (Autonomous Driving). Helemaal klaar om te gaan dus? Nee, nog niet. Vanaf volgend jaar moet de autonome bus ”op grote schaal in Europa en de VS” aan het werk volgens VW-baas Oliver Blume.

Het is echter niet de bedoeling dat jij of ik er eentje gaat kopen, de navigatie instelt op de Costa del Sol en hem in een ruk naar je vakantiebestemming brengt. De ID. Buzz AD is ”speciaal gebouwd voor gebruik in mobiliteitsdiensten”, oftewel: de zelfrijdende EV is bedoeld als taxibus.

Blume vervolgt: “Steden, gemeenten en wagenparkbeheerders kunnen autonome mobiliteit nu voor iedereen eenvoudig en betrouwbaar aanbieden. Dit totaalpakket wordt aangestuurd vanuit één centrale bron en is snel schaalbaar naar de grootte van een volwaardig wagenpark.”

Hoe werkt de zelfrijdende Volkswagen ID. Buzz?

In wezen is de autonome EV een standaard ID. Buzz, maar dan met een systeem van Mobileye zodat ie zelf kan rijden naar de voorschriften van niveau 4. Verder zit er software bij die middels AI wagenparken kan beheren, passagiers kan assisteren, de veiligheid garandeert en de ritten communiceert met apps om je reis in te boeken.

Oplossing voor Nederlandse OV

Sascha Meyer, de baas van MOIA ziet de ID. Buzz als mogelijke oplossing in het openbaar vervoer voor buitengebieden. Meyer: ”Autonome voertuigen kunnen helpen bij het aanpakken van uitdagingen als het groeiende chauffeurstekort en de lage servicevraag in buitengebieden. Met het AD-ecosysteem en de ID. Buzz AD creëren we een mobiliteitsaanbod waarmee exploitanten van autonome wagenparken zowel steden, buitenwijken als het platteland kunnen bedienen.” NS, letten we op?