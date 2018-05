Kopen? De ALLERDIKSTE SEAT Leon van NL

Klaar voor een tuningsfestival in jouw buurt.

Wanneer er duizenden exemplaren van een willekeurige auto op een occasionwebsite te vinden zijn, dan moet er ergens wel een merkwaardig project tussen zitten. Het is een soort ongeschreven regel. Eerder zagen we, bijvoorbeeld, dat dit het geval was met de Volkswagen Bora. Ditmaal hebben we niet te maken met een oprechte, eerlijke Volkswagen, maar met één van de VAG-dochters.

Je zou het niet verwachten, maar deze bolide is door onze eigen @willeme gevonden. Of hij op zoek is naar een flitsend boodschappenwagentje voor het vrouwtje, of deze zomer zelf de blits wil maken op één of ander tuningsfestival hebben we maar niet gevraagd. Soms moet je mensen hun pleziertje gewoonweg gunnen, zonder er een volledig politieonderzoek aan te verbinden om de motieven uit te vinden.

Wat Wilhelm, de Wijze er ook mee van plan is, in feite kan de SEAT Leon voor elk doeleinde gebruikt worden. Ontiegelijk hard muziek draaien op het strand? Gooi de kofferbak maar open. 180 km/u op de linkerbaan? Er ligt een 2,8-liter V6 in, geen probleem. Comfortabel rijden met het ongegeneerde gevoel dat je een pooier bent? Vrees niet, de wagen heeft een fraai, paars interieur.

Goed, bovengenoemde aspecten zijn nog algemeen acceptabel, maar de buitenzijde is waar het voor sommigen in de soep kan lopen. Afgezien van de vleugeldeuren, de opmerkelijke livery, de velgen en het airride systeem, is het vooral het plaatwerk dat een gevoelige snaar kan raken. Glibbert die bodykit nu als een gladde aal je straatje in, dan moet je de aankoop zeker overwegen. In elk ander geval kun je hem beter laten gaan. Zeker aangezien de verkoper er 11.750 euro voor verwacht.