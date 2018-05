Mega-gallery: 5 twijfelachtige VW conceptauto’s

Fraai zijn ze niet per se, opvallend zeer zeker wel.

Smaken verschillen, om er maar even een eeuwenoud cliché bij te halen. Ook in de uitgebreide wereld der auto’s is dit iets dat we vaak genoeg tegen het lijf lopen. Volkswagen weet als geen ander dat haar klanten soms bijzondere grappen uithalen met haar auto’s, dus willen ze zelf nog wel eens met het spelletje meedoen om de grote groep VAG-rijders uit te dagen hetzelfde te doen. Volkswagen Amerika bewijst dat dit niet altijd even goed gaat.

Dit weekend heeft de Amerikaanse tak van Volkswagen een vijftal conceptauto’s gemaakt voor SOWO: The European Experience. Het gaat om vijf verschillende modellen die ieder op een eigen manier aangepakt zijn, zowel onderhuids als aan het exterieur.

De eerste van de wagens is de Golf R ‘Abstract’ concept. De wagen krijgt 20″ velgen van ABT en veren van H&R. ABT zorgde eveneens voor de zijschorten en het uitlaatysteem, bestaande uit vier pijpen. De wagen krijgt een opmerkelijk camo-wrap die geïnspireerd is door de straatkunst van Wynwood Art District in Miami, waar ABT zit gevestigd. De Jetta R-Line SoCal concept trekt inspiratie van de westkust van de Verenigde Staten. De zevende generatie Jetta is deels gebaseerd op de Mk2 Jetta en heeft allerlei fluoriserende accenten. Daarnaast is de wagen met ongeveer 8 centimeter verlaagd, zodat de Formula GT velgen beter te zien zijn. De Arteon R-Line, die nog niet eens in de VS wordt geleverd, is eveneens met 8 centimeter verlaagd en krijgt een setje velgen van Vossen. Net als de Golf R heeft ‘ie veren van H&R.

Afgezien van de reguliere gezinsauto’s heeft Volkswagen Amerika nog een tweetal SUV’s aangepakt. De Tiguan R-Line is, in tegenstelling tot bovenstaande auto’s, juist verhoogd. De veel te drukke kleurstelling wordt gekalmeerd door een set 20″ velgen van Rotiform. Als kers op de taart krijgt de wagen een dakkoffer van Thule in dezelfde kleuren. De vijfde en laatste auto, een Volkswagen Atlas, is een SEMA-concept van Tanner Foust. De coureur komt al tijden uit voor Volkswagen in verschillende rally-evenementen, dus is het niet vreemd dat juist deze wagen zo smakelijk is uitgebouwd. De off-road look wordt afgemaakt door lichtbalken en een roof rack.