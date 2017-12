Volkswagen zet nieuw productierecord in 2017

Zoals collega @jaapiyo zou zeggen: noeste arbeid!

Het lijkt erop dat Volkswagen niet zo is geraakt door het drama rondom dieselgate als aanvankelijk werd verwacht. De Duitsers incasseren de klappen als ware kampioenen en produceren rustig verder, met de nodige resultaten om dit succes te onderbouwen. Thomas Ulbrich, bestuurslid van Volkswagen’s productie en logistiek afdeling, laat weten dat het in de afgelopen twaalf maanden meer auto’s dan ooit tevoren heeft geproduceerd.

Ulbrich is er van overtuigd dat dit te maken heeft met de manier waarop de werknemers wereldwijd omgaan met de toenemende vraag naar hun producten:

“More than six million vehicles produced in 12 months – there is one thing that this shows above all: our plants and employees are continually improving their production competence. We have top teams in production which successfully master growing demand from customers.”