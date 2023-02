Vernieuwde Porsche Cayenne bijna klaar

De vernieuwde Porsche Cayenne zal er weer een hele tijd tegenaan moeten.

Onlangs zijn er een hoop luxe SUV’s die voorzien zijn van een opfrisbeurt. Vanochtend nog konden we kennismaken met de LCI-variant (Life Cycle Impulse) van de BMW X5 (G05). Vorige week was het de tijd voor een Mopf (Modelpflege) van de Mercedes-Benz GLE (W167). Het is dus tevens de hoogste tijd voor een vernieuwde Porsche Cayenne.

Vroeger hield een automerk zolang mogelijk geheim dat er een opfrisbeurt aan zat te komen. Je wil immers niet dat de huidige klanten nu al stoppen met het bestellen. Maar we leven in 2023 en elk persmomentje is mooi meegenomen. Daarbij is de kans vrij groot dat de Porsche-dealer je aanraadt om eventjes te wachten met bestellen.

Vernieuwde Porsche Cayenne

Porsche laat allerlei foto’s zien dat de Cayenne in het terrein bezig is. Ondanks dat de drempels op de PC Hooftstraat de steilste hellingen zullen zijn die de auto moet nemen, is het wel een capabele auto waar je meer mee kan doen. Zie het als jouw fraaie Zwitserse horloge. De kans is klein dat je 100 meter diep de zee in gaat duiken, maar het is tof om te weten dat het kan.

De huidige generatie, de PO536, is alweer bijna zes jaar oud. De introductie vond plaats in 2017 en nu leven we in 2023. Het is dus echt de hoogste tijd dus voor een opfrisbeurt. Het zal volgens Porsche een zeer ingrijpende facelift worden. Zowel de techniek als het uiterlijk flink onder handen worden genomen. Het onderstel krijgt een enorme update: er komt namelijk een nieuw semi-actief chassis.

Hierdoor moet de vernieuwde Porsche Cayenne comfortabeler op het asfalt zijn en capabeler in het terrein, aldus de Duitse sportwagenfabrikant. Dat comfortabeler is een knappe prestatie, want de vernieuwde Porsche Cayenne krijgt standaard 20 inch wielen mee, de kleine wielen komen te vervallen (niemand die dat bestelde waarschijnlijk).

De S krijgt een V8!

Qua motoren gebeurt er ook het een en ander. De gewone Cayenne behoudt de V6, maar krijg meer vermogen (350 pk). Bijzonder is dat de Cayenne S de 2.9 V6 inwisselt voor een 4.0 V8! In de Cayenne S levert deze 480 pk.

Het topmodel, de Cayenne Turbo GT krijgt er 20 pk en heeft dan 670 pk in totaal. Die laatste zal alleen buiten Europa verkocht worden (voldoet waarschijnlijk niet aan Euro 7-norm). Voor Nederland zijn met name de e-Hybrids erg belangrijk.

De basisversie van de hybrides krijgt 3.0 V6 met minder vermogen dan voorheen. Althans, de benzine-V6 is terug-getuned, maar er is wel een sterkere elektromotor. Uiteindelijk ga je er alsnog 10 pk vooruit qua systeemvermogen. Belangrijk is ook het veel grotere accupakket: 25,9 kWh, bijna 12 kWh méér dan voorheen.

Vernieuwde Porsche Cayenne expres zo laat

De facelift komt later dan gepland en is dus veel ingrijpender dan het plan was in 2017. Porsche heeft tussentijds de strategie aangepast om dit model zo langer in het gamma te kunnen houden. Er zal ongetwijfeld een elektrische crossover van het formaat Cayenne komen.

Deze Cayenne kan er dan naast verkocht worden voor de mensen die écht geen EV wensen. Aanvankelijk was het de bedoeling om 2025 een compleet nieuwe Cayenne te introduceren. Dat feest gaat dus niet door.

Het interieur zal uiteraard ook een flinke opfrisbeurt krijgen. De Cayenne was voor 2017 ontzettend vooruitstrevend en is anno 2023 niet eens ernstig verouderd. Maar er zal een ‘nieuw digitaal bedieningsconcept’ komen voor de passagiers en bestuurder komen.

Hopelijk wordt er niet te veel bezuinigd en alle functies in eens scherm gestopt. Naar het schijnt zal het veel lijken op dat van de Taycan. Dit voorjaar zal de vernieuwde Porsche Cayenne zijn debuut beleven. We gokken erop dat ‘ie niet veel later bij de Porsche Centra te zien zal zijn.

Check hier de bewegende beelden van de Cayenne:

