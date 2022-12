Koop deze ultieme 90’s droom voor de oudere jongere

Want dit is toch wel de ultieme droom voor de oudere die in de 90’s nog een jongere was…

Als ik vroeger met mijn vrienden over auto’s praatte, hadden we het natuurlijk over de onbereikbare exemplaren, maar ook over de wagens die iets meer richting ons bereik gingen. Sommigen van ons waren gek van de Golf GTI of zelfs VR6, anderen hadden meer met de Kadett GSi 16v en weer anderen vonden de snelle Clio’s leuker.

Maar een van de leukste en vetste autootjes uit die tijd werd vaak overgeslagen, de Honda CRX. Terwijl die toch echt niet onderdeed voor de eerder genoemde voorbeelden. Sterker nog, in de meeste gevallen reden ze rondjes om een GTI of Clio 16V heen.

Koop de ultieme 90’s droom

Anno 2022 is dat inzicht gelukkig veranderd. Tegenwoordig waarderen we de Honda CRX wél. En als er dan eentje te koop komt waaraan ook nog het nodige is veranderd, dan vinden we dat we dat moeten melden. Waarvan akte.

Onze vriend Rachid heeft weer flink zitten speuren op Marktplaats en kwam met dit exemplaar op de proppen. En al lijkt het op het eerste gezicht een gewone CRX, dat is het in geen geval. Deze is namelijk écht razendsnel. Er zit een geheel andere motor in namelijk.

Wacht maar tot de V-TEC inkickt jonguh

De verkoper heeft er namelijk werk van gemaakt. De originele 1.6 16v moest het veld ruimen voor iets groters, sterkers en snellers. Ach, laten we het hem anders zelf vertellen, dat kan hij veel beter als ons dan wij

De originele B16A1 is vervangen door een B20-VTEC met hoge compressie. Het B20B onderblok (uit een Honda CR-V met 110.000km) met de kop van een B16A1 is compleet gereviseerd: kleppen, klepveren, oliepomp, zuigerveren, aangepaste motorsteunen, snellere nokkenassen Skunk2, gasklep 68mm BLOX Racing Tuner series, Blackworks Racing 84mm stalen koppakking, ARP drijfstangbouten, ARP kopbouten, Buddyclub poelies, NGK Iridium Bougies (8 hittegraad), MSD Ignition bougiekabels. De motor is afgesteld door Sneaky Tuning, rijdt op Euro98 en het maximale toerental is veilig afgesteld.

En hiermee haalt het blok dus een maximaal vermogen van 222 pk! In zo’n klein opdondertje! Helaas verzuimt de verkoper te vermelden hoe snel deze ultieme 90’s droom voor de oudere jongere hiermee is geworden, maar geloof ons als we zeggen dat het een klein raketje is geworden.

En jij kunt hem bezitten!

En het mooiste is; kom jij net als ondergetekende uit de periode 1975-1985, dan is dit echt wat voor jou. En hij staat zoals gezegd op Marktplaats. Niet heel goedkoop, maar dat krijg je met speciale projecten. En laat dit een speciaal project zijn!

Ze willen er 14.250 euro voor hebben en daarmee krijg je dus bovenstaande motor, maar verder ook een CRX met zwart lederen bekleding, sunroof en 282.000 kilometer op de teller. Die overigens niet alles zeggen, de motor heeft sinds de montage in 2012 slechts 15.500km gelopen.

En bovendien krijg jij eindelijk eens de kans om al die suffe GTI’tjes eens te snel af te zijn. Dus.

Koop dan!