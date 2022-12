Max heeft duurste rijbewijs ter wereld

Verstappen betaalt een recordbedrag om in 2023 weer aan de start te staan. Max heeft het duurste rijbewijs ter wereld, eigenlijk.

Formule 1 rijden is niet goedkoop, dat mag duidelijk zijn. Een compleet circus, honderden werknemers, vrachtwagens, fabriek, acteerlessen voor Hamilton en natuurlijk de catering: het moet allemaal ergens van betaald worden. Maar ook de F1 zelf is een geldgenerator. Zo krijgen teams geld uitgekeerd als ze punten halen. Hoe meer punten je haalt, hoe meer geld je genereert.

Maar tegelijkertijd moet je ook betalen naar het aantal punten. In dit geval gaat het om het de verlenging van de superlicentie voor coureurs en inschrijfgeld voor de teams. Per punt betaal je dan een bepaald bedra om je ‘abonnement’ te verlengen als het ware. Als je nauwelijks punten hebt gescoord, is het een klein bedrag. Heb je zoals Verstappen heel erg veel punten gehaald, kost het een hoop om je licentie te verlengen.

Max heeft duurste rijbewijs

Volgens RacingNews365 is er een basisbedrag van 10.400 euro, toevallig het zakgeld dat Lance Stroll krijgt. Vervolgens moet je 2.100 euro per behaald punt betalen.

Dat is een beetje pijnlijk voor Verstappen, want hij heeft namelijk 454 punten verzameld. Dat betekent dat hij bijna een miljoen (963.400 euro) moet betalen voor zijn superlicentie! Dat is een absoluut record. Daarmee heeft Verstappen het duurste rijbewijs ter wereld. Dat was overigens ook in 2022 het geval.

Ook teams betalen flink

Dit geldt overigens niet alleen voor coureurs, maar ook voor teams. Alle teams moeten sowieso elk seizoen inschrijfgeld van dik een half miljoen euro (584.505 euro om exact te zijn) betalen. Vervolgens betalen de teams ook per punt dat ze gescoord hebben.

Red Bull betaalt natuurlijk het meest, namelijk 7.023 euro per punt. Dat is omdat ze kampioen zijn geworden. Ferrari betaalt bijvoorbeeld 5.851 euro per punt. Dit houdt in dat Red Bull 5.915.834 euro betaalt om in 2023 aan de start te mogen verschijnen. Overigens zijn de prijzengelden vele malen hoger. Dus Verstappen en Red Bull maken er sowieso winst op.

Via: Racingnews365.

