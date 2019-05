Er zijn straks 68 redenen minder om een M5 te kopen

530 - 462 = 68!

Het is een beetje de bijna realistische droomauto voor velen: de BMW M5. Lekker veel vermogen, maar ook praktisch. Daarnaast voorzien van een premium badge en lekker dik voorkomen waardoor de snelle 5 Serie iedereen veel mensen aanspreekt. En als je heel hard werkt, zou het binnen budget kunnen komen.

Dat is eigenlijk nog steeds zo. Maar er zijn wel een paar kapers op de kust. Daarmee doelen we niet alleen op de concurrentie van Audi en Mercedes-AMG, maar uit eigen huis. BMW heeft namelijk een sub-label ‘M-Performance’ dat tussen de gewone BMW’s en de ‘echte’ M-modellen inpast. Op dit moment is dat bij de 5 Serie de M550d. Maar er was toch ook een M550i? Jazeker, echter werd die auto vrij snel uit het assortiment gehaald. De reden waarom was simpel: WLTP.

BMW heeft intussen flink zitten schaven aan het blok en aan het Amerikaanse Carbuzz is zojuist door BMW bevestigd dat de M550i weer terugkomt. Ditmaal sterker dan ooit, want de auto krijgt een flinke vermogensinjectie. In principe krijgt de M550i namelijk exact dezelfde N63 motor (afbeelding onder) als de M850i heeft, dus met 530 pk (bij 5.500 toeren) en 750 Nm (bij 1800 toeren). Voor de context, de ‘oude’ M550i leverde maximaal 462 pk en 650 Nm, bij gelijke toerentallen.

Wat het gaat doen met de prestaties is niet exact bekend, maar de M850i knalt in 3,7 seconden naar de 100 km/u. Wel is bekend wanneer de nieuwe M550i leverbaar wordt, in Amerika althans. De productie start in juli 2019. Dus: wil je een bijzonder snelle 5 Serie met M-badges, een twin turbo V8, vierwielaandrijving en een automaat: dan heb je straks meerdere opties. Overigens blijft de BMW M5 nog wel baas boven baas: die heeft namelijk 600 pk of 625 pk in ‘Competition‘-trim.