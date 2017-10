Dít is de nieuwe Porsche Boxster & Cayman 718 GTS

De variant waarvan je wist dat 'ie ging komen, maar heeft deze dan wél die lekkere zescilinder?

Volgens kenners is het dé variant die je wil hebben in het oerwoud van diverse Porsches: de GTS. Uitstekend te gebruiken voor elke dag, maar wel met dat sportieve randje dat hem afmaakt. Niet zo ridicuul snel (of duur) als de Turbo modellen en niet zo hardcore als sommige GT-varianten. Ok, bij de Boxster en Cayman zijn er geen ‘Turbo’-modellen, maar toch waren de Boxster GTS en Cayman GTS van de vorige generatie bijzonder fijne auto’s.

Dan komen we tot het nieuws van deze dag: ze hebben een opvolger gekregen. Het recept van de GTS is vrij eenvoudig en misschien daardoor wel briljant. De GTS-modellen zijn gebaseerd op de ‘S’-modellen, maar je krijgt net even wat meer uitrusting (die je eigenlijk toch wel wilt). Als kers in de appelmoes zijn de GTS-modellen voorzien van extra vermogen en koppel. En volgens de wet van @Wouter: meer vermogen en koppel is altijd beter.

Om met de uitrusting te beginnen, dat is niet verkeerd. Standaard krijg je namelijk het Sport Chrono pakket, Porsche Torque Vectoring (PTV) met een mechanisch sperdifferentieel en Porsche Active Suspension Management (PASM). Verder kun je de GTS aan de buitenkant herkennen aan de donkere achterlichten, Sport Design voorbumper, zwarte dubbele centrale uitlaten, 20″ satijnzwarte velgen en de ‘GTS’-logo’s onderaan de deuren. In het interieur is er kwistig gebruik gemaakt van alcantara. Het zitvlak van de sportstoelen, het stuurwiel, de middenconsole en de armsteunen zijn met dit materiaal bekleed.

De nieuwe 718 GTS modellen krijgen ook meer vermogen. Nu de Boxster en Cayman modellen ‘718’ heten, is er geen verschil meer in vermogen tussen de open (Boxster) of gesloten (Cayman) variant. Het slechte nieuws: de GTS-modellen hebben ditmaal geen zescilinder motor, maar een viercilinder. Het is echter nog wel een boxermotor met turbo, net als de Boxster S en Cayman S. Dankzij een nieuw inlaattraject en geoptimaliseerde turbo levert deze motor nu 365 pk en 430 Nm. Voor de context, de 718 S heeft 350 pk, de vorige Cayman GTS had 340 pk en de vorige Boxster GTS had 330 pk. Net als voorheen is er de keuze tussen een handgeschakelde zesbak of een PDK-automaat. Met de PDK haal je de 100 km/u in 4,1 seconden, terwijl de topsnelheid 290 km/u bedraagt.

Dan rest alleen nog de prijs. De goedkoopste is de 718 Cayman GTS met PDK, deze kost 107.300 euro. De Boxster GTS met PDK kost 2.000 euro meer. Zelf schakelen kan ook, maar is een prijzige aangelegenheid. De Cayman GTS met zesbak kost 112.565 euro. De Boxster-variant is wederom 2.000 euro duurder. De 718 GTS modellen zijn per direct te bestellen. De eerste exemplaren worden in Januari 2018 geleverd. Een video van beide auto’s zie je op autojunk.nl.