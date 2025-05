Kwalificatie F1 Monaco: wie wint de pole en dus de race in het Prinsdom?

De race in Bahrein wordt op zaterdag verreden, maar ook in Monaco wordt er op zaterdag gewonnen. Wie pakt dit jaar de Grand Prix van Monaco?

Het is weer tijd voor het juweel in de kroon, zoals collega @machielvdd zou zeggen. De race die iedereen de laatste jaren is gaan haten, maar die alle coureurs nog steeds het liefste winnen. Wie gaat er dit jaar met de buit vandoor?

Q1

Tot op heden is thuisheld Leclerc het snelste geweest in Monaco en dat is ook vroeg in Q1 zo. Het lijkt dit weekend vooral te gaan tussen Verstappen en Leclerc. Hamilton en de McLarens zitten op het vinkentouw, maar lijken de ultieme pace net te missen. Verstappen is vooral heel snel op de mediums, maar lijkt met de softs niet een grote stap te kunnen maken. Normaal niet zo erg, want dan maak je het in de race wel goed. Maar in Monaco, ondanks dat dit jaar twee stops verplicht zullen zijn, wel een probleem.

Ook in Q1 zijn het Verstappen en Leclerc die zich vooraan melden. Maar ook Norris, Piastri en Russell laten nu snelheid zien. Dat geldt niet voor de Alpines, die iets proberen op mediums. De Franse equipe is echter al het hele weekend traag en ook deze gok brengt hen voorlopig niks. COL en GAS staan met vijf minuten te gaan negentiende en twintigste.

Maar het circuit wordt duidelijk met de ronde sneller. Hulkenberg en Hadjar springen de top-10 in. Leclerc gaat naar P1. Op het laatst maakt iedereen zich op voor nog een snel rondje. Hamilton, de twee VCARBS, Hulkenberg en Alonso rijden zich veilig. Maar de rest krijgt geen kans meer. Antonelli hangt de Merc namelijk in de muur en dat beëindigt effectief de sessie. Bortoleto, Bearman, Gasly, Stroll en Colapinto liggen eruit. ANT mag in theorie door, maar zal niet in actie komen in Q2.

De afvallers: Bortoleto – Bearman – Gasly – Stroll – Colapinto

Q2

Leclerc en Hamilton trappen Q2 af op mediums. Leclerc is daarmee sneller dan iedereen op softs, behalve Verstappen en Norris. Piastri, Tsunoda en Russell hebben dan nog geen snelle ronde gereden. En voor Russell gaat dat ook niet meer gebeuren. Hij valt namelijk stil met een technisch probleem in de tunnel. Dat betekent een rode vlag en een einde van de kwalificatie voor de Silberpfeile. Albon staat vlak achter Leclerc en heeft ook op de mediums gereden, wat opnieuw laat zien dat Williams zich verbetert. Echter lijkt team blauw niet snel genoeg over een ronde op softs.

Na een korte pauze gaan we weer verder. HAM gaat naar P2. Norris vindt de snelheid in de derde sector en troeft LEC af. Verstappen staat zesde en moet nog even aan de bak voor de zekerheid. Hij gaat naar P3. Piastri blijft iets achter maar is veilig door naar Q3. De Mercedes klantenteams gaan kennelijk goed op de mediums. Want naast Albonio staan nu ook Sainz en Alonso in de top-10 met mediums. De Britse Thai is dan wel gewisseld naar softs en gaat daarmee naar een paarse eerste sector en P3.

Tsunoda redt het niet om de top-10 te halen en ook Sainz gaat de bietenbrug op. Ze worden naast de Mercs vergezeld door Hulkenberg als afvallers in Q2. Voor de Hulk is dat geen schande. De rest moet zich achter de oren krabben. De VCARBS, Alonso en met name Esteban Ocon verdienen een pluim voor het halen van Q3.

De afvallers: Sainz – Tsunoda – Hulkenberg – Russell – Antonelli

Q3

Piastri is de eerste die een marker neerzet. Norris is nipt sneller. Ferrari is langzamer. Hamilton geeft een halve seconde toe, Leclerc twee tienden. Verstappen sluit aan achter Leclerc. Heeft McLaren dan zitten zandzakken?

Jazeker. Piastri zet bij de laatste poging paars neer in de tweede sector, dan paars in de tweede sector. Een matige derde sector laat echter de deur open voor Norris. En die glipt daar net doorheen met vijftien duizendsten van een seconde. De McLarens zijn op dat moment een halve seconde sneller dan Leclerc.

Het lijkt game over…maar dat is het niet. De rest gaat namelijk toch ook veel sneller. Hamilton zit op de tijd van de McLarens, maar haalt het niet in de derde sector. Doch Chuck zit in sector twee bijna twee tienden onder de tijd van Norris. Hij houdt 62 duizendsten over op de meet. Verstappen haalt het niet en dat lijkt dan het eind te zijn…

Maar opeens zien we Piastri in beeld. De sneaky McLarens zijn doorgereden en doen nog een ronde. Piastri haalt het net niet, maar Norris wel. LN4 grijpt de pole, voor CL16 en OP81. LH44 en MV1 maken de top-5 compleet. Hadjar is zesde, voor Alonso, Ocon, Lawson en Albon. Morgen nog even zeventig rondjes om de église…Zin an!