Zeer sportieve hot hatch (dus geen Golf): Autoblog Advies

We mogen op zoek naar een zeer sportieve hot hatch voor 35 mille.

Het is altijd het leukste om de Autoblog Advies-rubriek te mogen shoppen met het budget van een ander. In dit geval helemaal, want we er is eigenlijk maar één eis: het moet leuk sturen! Dat is leuker dan trekgewicht, verbruik, bagageruimte en de aanwezigheid van adaptieve carbon make-upspiegels.

Het gaat om een auto voor Autoblog-lezer Nick. Op dit moment heeft hij een van de meest legendarische leuke auto’s, een Clio Renault Sport van de derde generatie. Je weet wel, de laatste met de atmosferische tweeliter motor. Na 9 jaar is het echter tijd voor een nieuwe auto. Het mooie is: Nick reist voor zijn werk het meest met een elektrisch geelblauw monster, dus de auto hoeft niet file-proof te zijn. Of verstandig. Of comfortabel. Nope, het moet vooral heel erg leuk zijn. Het liefst heeft Nick een zeer sportieve hot hatch.

De 5.000 km die Nick elk jaar rijdt, zijn namelijk fun-kilometers. Uiteraard zit Nick te denken aan een Mégane R.S. Trophy, het liefst in Jaune Sirius. De auto moet vooral heel erg sportief zijn, het hoeft niet zozeer snel. Liever iets meer focus op geweldige rijeigenschappen, dan alleen voorwaartse drang. Auto’s van het VAG-concern of Mercedes-Benz zijn niet welkom, Nick draagt geen sportkleding overdag en gaat nooit naar Restaurant De Gouden Bogen.

Kortom, Nick lijkt een Mégane R.S. te gaan kopen, maar zijn er andere gegadigden die hij over het hoofd ziet in de zoektocht naar een zeer sportieve hot hatch? Overigens zeggen we hot hatch, maar het mag eventueel ook een coupé zijn. Zolang het maar niet te groot, log en zwaar is.

De wensen en eisen voor een zeer sportieve hot hatch kun je hieronder en in de tabel bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Renault Clio RS 197 Koop / lease: Koop Budget: Tot 35.000 euro Jaarkilometrage: Slechts 5.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Opzoek naar een waardige upgrade Gezinssamenstelling 1 volwassene Voorkeursmerken / modellen: Renault Mégane R.S. Trophy 275 No-go modellen Mercedes en alles VAG

Zo komen we aan de cijfers:

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,409 per liter benzine (98)

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (Allrisk, inwoner Utrecht, 40 jaar, 10 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Wat mis je door de No-go?

Eigenlijk best veel. We willen iedereen op het hart drukken: koop niet een auto niet omdat je andere mensen die er eentje hebben stom vindt. Tenzij je een Lotus Europa of Alpine A610 gaat rijden, zul je dat ALTIJD houden. Daarbij: waarom zou je je zelf een goede auto onthouden?

Seat Leon SC Cupra 300

Met het budget van 35.000 kun je namelijk veel kanten op. Enerzijds kun je een hele strakke Seat Leon SC Cupra 300 scoren en dan houd je voldoende geld over om deze te modificeren naar wens. Van alle VAG-merken heeft Seat een vrij beschaafd en keurig imago. Ten opzichte van je favoriete auto de Renault Mégane RS is het onderstel en de besturing iets relaxter, maar de motor (veel) krachtiger.

Golf GTI TCR

Een andere auto is de Volkswagen Golf GTI TCR. Een Clubsport S zou leuker zijn, maar valt buiten budget. De TCR is de opvolger van de Clubsport en is alleen op het faceliftmodel (Golf 7.5) geleverd. Dit is eigenlijk ‘Peak Golf GTI’. Een heerlijke motor, strak chassis, keurig interieur en precies alle hardware-upgrades die het rijden leuker maken. Ondanks dat de Mégane een iets strakkere auto is, is de TCR erg goed. Als totaalpakket is de Volkswagen misschien zelfs beter. Kortom, ga niet auto’s niet komen omdat er iemand in rijdt die je stom vindt.

Renault Mégane R.S. Trophy 275

€ 31.900 (Frankrijk, particulier)

2015

70.000 km

Wat is het?

De Mégane R.S van deze generatie was jarenlang dé keuze als je een zeer sportieve hot hatch in het C-segment wilde. Fun fact: bij Evo Magazine zette ze de Mégane tegen veel duurdere en sterkere coupés en alsnog won de auto fluitend de test. Zó goed is deze. Dit is een laat model. Heel erg veel beter dan dit wordt het niet, of je moet gaan voor de extreem dure Trophy-R (die bij 45 begint). Het is overigens in alles een Renault Mégane III facelift, dus dat betekent een voorkant die totaal niet bij de achterkant past. Het interieur is functioneel, maar saai en plastiekerig. Nadeel: op Marktplaats zijn deze late modellen dun gezaaid, zeker in je favoriete kleur!

Hoe rijdt het?

Het is zo’n auto waarmee je een bepaald stukje weg gewoon nóg een keer doet. Iedereen wil graag een sportieve auto, maar dít is echt sportief. Deze auto duikt bochten in, heeft een losse achterkant en geeft je een rotsvast vertrouwen dat de volgende bocht ook een feestje gaat worden. Het uiterlijk en karige interieur vergeet je, het gaat om die recaro’s, de feedback in het stuurwiel en het losse binnenste achterwiel.

Kosten

Verbruik: 1 op 10,7

Brandstofkosten: € 94

Gewicht: 1.354 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 74

Verzekering: € 70

Totale kosten per maand: € 238

Onderhoudsprognose

Franse auto’s hebben in dit geval onterecht een slechte naam op het gebied van betrouwbaarheid, want deze generatie Renaults is eigenlijk best prima. Met name qua motor en bak, waar de concurrentie ernstig te kort kon schieten.

Afschrijvingsprognose

We hadden verwacht dat ze goedkoper zouden zijn, eigenlijk. Ten opzichte van de nieuwprijs zijn ze nog heel erg duur. Als eerste auto is het misschien niet de ideale wagen, maar dit is de perfecte auto voor erbij, wellicht dat iedereen er nu eentje zoekt. Dus je kunt er gerust eentje kopen en deze over een paar jaar verkopen met minimale afschrijving.

Honda Civic Type-R GT (FK2)

€ 31.900 (Duitsland, merkdealer)

2016

55.000 km

Wat is het?

Toch wel een beetje een vergeten zeer sportieve hot hatch. De eerste Civic Type-R met turbomotor. Het duurde lang voordat Honda eindelijk met deze auto op de proppen kwam. Er waren meer facelifts voor het conceptmodel dan voor het productiemodel, een unicum. Ten opzichte van de lethargische voorganger heeft de ze Civic een groot voordeel: veel vermogen! Daarbij is het nog altijd een Civic, dus betrouwbaar en degelijk. Het mooie is vooral dat Honda met een Type-R altijd veel verder lijkt te gaan: qua exterieur, interieur en techniek is het echt een andere auto geworden.

Hoe rijdt het?

Vlijmscherp. Dit is geen allemansvriend en dat is in dit geval heel erg positief. Dit is zo’n auto die zonder modificaties al behoorlijk goed uit de verf komt. Ergens in de verte voelt het aan als een Focus RS Mk1 op steroïden. In het geval van deze zoektocht dus helemaal goed. De motor is niet typisch Honda, maar wel een parel. Veel vermogen, veel koppel en zowaar een geinig geluid (voor zover mogelijk bij dit type motor).

Kosten

Verbruik: 1 op 10,52

Brandstofkosten: € 96

Gewicht: 1.397 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 74

Verzekering: € 80

Totale kosten per maand: € 250

Onderhoudsprognose

Het is een Honda! Dat betekent dat ‘ie zelfs voor een Japanse auto heel erg betrouwbaar is. Er zijn wel wat dingen waar je op moet letten, met name de brandstofpomp. Oh, en het ding vreet remmen en ook banden ‘lust’ ‘ie graag. Nu is het een auto die je graag sportief rijdt, dus vreemd is dat niet. Tip: vervang die standaard 19 inch wielen voor lichtgewicht 18 inch wielen. Het rijdt niet alleen beter, maar de banden zijn significant goedkoper.

Afschrijvingsprognose

Hier kunnen we kort over zijn, Honda Type-R’s schrijven langzaam af. Nieuw zijn ze nooit heel erg populair, maar gebruikt wil iedereen er eentje. Het is veel specialer dan een snelle Focus of Golf en dat zie je terug in de prijzen voor gebruikte exemplaren. Dus met 5.000 km per jaar zal de afschrijving niet heel erg zijn. Wel is het zo dat de generatie hierna aanzienlijk beter verkocht en ook al richting de 30 gaat. Maar ja, die is lelijker en minder sportief.

Peugeot RCZ R

€ 29.000

2015

70.000 km

Wat is het?

De ultieme Peugeot van de afgelopen 25 jaar? Het zou zo maar eens kunnen. De Peugeot RCZ hinkte altijd een beetje op twee gedachten, maar deze niet. Dit is een (zeer) sportieve variant, onder handen genomen door Peugeot Sport. De basis is de geweldige RCZ, een van de meest origineel vormgegeven coupés. Speciale vermelding voor het interieur. Het is een origineel vormgegeven cockpit met fraaie materialen en afwerking voor zijn klasse.

Hoe rijdt het?

Totaal niet als een RCZ, eigenlijk. De standaard RCZ rijdt prima, maar aanzienlijk minder sportief dan je zou verwachten op basis van het uiterlijk. Ten eerste de prestaties: 0-100 km/u in 5,9 seconden en een top van 250! Deze auto’s zijn snel! Dankzij de 380 mm (!) Grote Alcon-remmen sta je ook op tijd stil. Oh, en er is effectief een Torsen-sperdifferentieel! Het is sportief en hard, maar fair. Het is zo’n auto die je een beetje bij de strot moet pakken om er het uiterste te krijgen. Dan is het overigens een zeer snelle auto. Alles staat mooi met elkaar in verhouding. Lees hier de RCZ R-rijtest!

Kosten

Verbruik: 1 op 10,09

Brandstofkosten: € 100

Gewicht: 1.280 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 65

Verzekering: € 75

Totale kosten per maand: € 240

Onderhoudsprognose

Maar hier zit toch ook een THP-motor in? Wegwezen dus? Welnee! De THP werd met de jaren steeds beter en deze THP (de EP6CDTR) is flink onder handen genomen door Peugeot Sport voordat ze ‘m onder handen gingen nemen. Denk aan een versterkt blok, aangepaste spruitstuk en gesmede Mahle-zuigers. Het enige wat nog voor kan komen als onverwachte post zijn de klepseals. Deze even meenemen met de ketting om de 150.000 km en je kan vrolijk naar de 300.000 rijden. Anders gezegd: van de THP-motoren is dit verreweg de meest betrouwbare. Electronica is ook even iets op om te letten. Check hier het RCZ-ankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Dit is echt iets heel erg bijzonders en dan als dat het geval is, gaan de prijzen ook alle kanten uit. De nominale waarde is alsnog relatief hoog. Exemplaren met met twee ton duiken onder de 20 mille, de rest zit daar flink boven. Er zijn er ook weinig van gebouwd, terwijl de hardware zeer afwijkend is. Dat zorgt altijd voor gunstige restwaardes. Gezien de relatieve onbekendheid van het model moet je niet verwachten dat ‘ie na een paar dagen verkocht is.

Porsche Cayman S 3.4 (987C)

€ 32.500 (Duitsland, particulier)

85.000 km

2007

Wat is het?

Géén Porsche 911. Je kan voor het budget ook kiezen voor een nette 996, maar wij opteren voor de Porsche Cayman. Deze is namelijk an de 987-generatie en deelt dus veel techniek met de 997. Met name qua interieur ga je er stappen op vooruit. In dit geval kiezen we voor de ’S’, die een grotere (3.4 liter) motor heeft en de handbak. Dat zijn twee essentiële ingrediënten voor dit pretpakket. Die handbak is overigens belangrijkere dan de 3.4 motor; De automaat is extreem slecht, maar past niet bij het karakter van de Cayman.

Hoe rijdt het?

Beter dan een 911. Bam. Sorry, maar het is zo. De Cayman heeft een perfecte mix qua balans, remmen, prestaties en wendbaarheid. En een speciale vermelding voor de besturing: dít is communicatie! De besturing is een tikkeltje zwaar, maar zeer vlezig en een overload aan informatie. Dit in combinatie met die verslavend lekkere boxermotor maakt het rijde tot een een feestje. Ja, er zijn snellere auto’s, ook in dit lijstje. Maar het maakt je niet uit, dit is namelijk puur autorijden zoals het bedoeld is.

Kosten

Verbruik: 1 op 8,64

Brandstofkosten: € 116

Gewicht: 1.340 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 65

Verzekering: € 65

Totale kosten per maand: € 246

Onderhoudsprognose

Als we een auto aanraden voor de Yolo-sectie, moet je vaak bij de kosten of de onderhoudsprognose even goed opletten. In dit geval beide. Ja, de Porsche Cayman deelt veel techniek met de 911, maar helaas ook de issues van de 911. De 987 is geen katje om zonder handen aan te pakken. Het is niet een Audi TT, maar een serieuze sportwagen met unieke techniek. Ook wat problemen met de lagerschalen en dergelijke kunnen voorkomen. Het belangrijkste is vooral van WIE je ‘m koopt. Liever 3 mille meer betalen voor een exemplaar met meer kilometers die goed onderhouden is dan een ogenschijnlijk fris exemplaar met ‘wat werk’.

Afschrijvingsprognose

Het is altijd koffiedik kijken, maar het is en blijft wel een Porsche. Een echte Porsche. En ook nog eentje die fabeltastisch rijdt. De grootste afschrijving is inmiddels al achter de rug. Sterker nog, we denken dat de prijs redelijk stabiel zal blijven (omdat dat eigenlijk al een paar jaar het geval is). Zeker als je 5.000 km per jaar gaat rijden, zal het reuze meevallen. Man, het lijkt bijna een verstandige keuze te gaan worden.

Conclusie zeer sportieve hot hatch voor 35 mille:

Dit was nog best een lastige. Om met Tonnie Eyk te spreken: alle auto’s hebben de tweede plaats. We hebben heel erg het gevoel dat je heel erg lang en heel erg graag een Mégane RS wil. Dus dat gaat gebeuren. Dat gezegd hebbende, voor het geld kun je veel geweldig leuke auto’s krijgen. De Peugeot is minimaal net zo goed en het grootste nadeel (hoge nieuwprijs) is nu verdwenen.

De Honda is een stuk praktischer en betrouwbaarder, maar ook sneller en wilder. En specialer. Dus eigenlijk is Honda de beste keuze. De leukste keuze is de Porsche, de Peugeot is een waanzinnig goede outsider. In elk geval veel plezier met de Mégane R.S.!