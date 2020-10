Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van de Eifel 2020 - Autoblog.nl

Een race in de Eifel in oktober, dat kan maar een ding beteken, toch? Een lekkere chaos met regen, dat was de hoop en vrees van eenieder. We wachten af wat morgen brengt, maar tot op heden hebben we weinig plezier gehad van het weer. Gisteren was het zo mistig dat er helemaal niet gereden kon worden omdat de heli’s niet mochten vliegen. Vandaag schijnt er gewoon een laf herfstzonnetje.

De derde vrije training ging vaochtend wel door en bracht een verrassing met zich mee. Een slechte verrassing als je Lance Stroll heet, want de jonge Canadees kwam niet in actie door ziekte. Zodoende doemde zich de vraag op of hij dan wel de kwalificatie en de race zou doen. Inmiddels weten we het antwoord: Nico Hulkenberg komt voor de derde keer dit jaar in actie voor Racing Point. Dat wordt dus in ieder geval iets om in de gaten te houden, come rain or shine…

Q1

Herintreder Hulkenberg is níet de eerste die een rondje op de klokken neerzet. Dat is namelijk Romain Grosjean die in de Haas naar een 1:28 gaat. Achter de Fransman is het dan wel Nico die maar snel even de baan opzoekt. Zijn eerste getimede ronde is een 1:32-er, waaraan je ziet dat zelfs ervaren F1 coureurs niet meteen het eerste rondje alweer op vol blazen zitten. We gaan gewoon even in de gaten houden hoe ver Nico komt deze sessie.

De Mercs nestelen zich vervolgens uiteraard in de bovenste regionen van de tijdlijst, maar Verstappen is ietsje sneller. Goed nieuws voor Red Bull, hoewel we natuurlijk weten dat Das Haus nog niet voluit gaat. Opvallend is dat Ferrari er -relatief gezien- redelijk bijzit. In VT3 waren Leclerc en Vettel derde en vijfde. In Q1 ziet het er ietsje minder rooskleurig uit. Desalniettemin: met LEC op P5 en VET op P9 lijkt een exit in Q1 een iets minder realistisch scenario voor de Scuderia dan bij andere recente races.

Met nog een paar minuten te gaan zet Grosjean een goede tijd op de klokken, maar die wordt afgepakt vanwege het overschrijden van track limits. Hulkenberg gaat al een stuk sneller dan voorheen, maar komt een kleine vier tienden tekort op Russell, die op de hot seat zit. De Duitser heeft de pech dat Racing Point sowieso niet super snel oogt. Ook Perez hangt een beetje aan de onderkant van het veld.

De Mexicaan weet zich op het laatst echter voldoende te verbeteren om Q2 te halen. Voor Hulkenberg zit dat er niet in, hij eindigt op een paar tienden achter Raikkonen als twintigste. Perez is bijna een seconde sneller, maar ja, dat is dus wat een beetje roest op de botten doet. Raikkonen en de Hulk worden vergezeld door Grosjean en de twee Williamsen als uitvallers in Q1. Russell behoudt zijn ongeslagen status in kwalificaties, maar het verschil met Latifi is nog maar twee tienden. Magnussen en Giovinazzi leveren het ‘knapste’ werk af, want zij gaan in hun matige auto’s wel naar Q2. Voor GIO is dat voor het eerst dit jaar.

De afvallers: Grosjean – Russell – Latifi – Raikkonen – Hulkenberg

Q2

De hoop sterft het laatst. En met Verstappen op P1 in Q1 begint bij de oranje brillen de positieve spanning toch een beetje op te bouwen. Mercedes mag de motor immers niet meer opschroeven, toch? Snel is die notie alweer voorbij. Bij Mercedes halen ze het blokje even onder het gaspedaal vandaan en rijden ze een klap sneller. Hierbij valt op dat Hamilton wederom heel veel tijd pakt op Bottas.

Men lijkt niet helemaal zeker te zijn of kwalificeren op de gele band een voordeel is. Ook de Mercs geven er een setje softs aan om richting Q3 te gaan. Met de koude temperaturen is zacht rubber misschien wel lekker in de race. En als het regent bij de start (de hoop sterft het laatst) heb je sowieso niks aan kwalificeren op mediums.

Aan het einde van de sessie laat Max zien dat ‘ie toch serieus snel is. Hij nadert Hamilton tot minder dan een tiende van een seconde. Bottas staat daar een halve seconde achter. Ook Albon laat zien dat Red Bull een goede pace te pakken heeft, zij het op een andere manier. De Britse Thai is weer bijna negen tienden langzamer dan Max, maar staat comfortabel zesde.

De anderen die Q3 halen zijn de twee McLarens, de twee Renaults, Perez en Leclerc. Vettel redt het dus weer niet, maar zwaait wel naar de fans. De twee Alpha Tauri’s gaan voor P12 en P13, waarbij Gasly weer net iets sneller is dan Kvyat. Giovinazzi droogt Magnussen af voor P14, zijn beste startplaats van het jaar.

De afvallers: Vettel – Gasly – Kvyat – Giovinazzi – Magnussen

Q3

Nou ja, krijgen we dan echt een gevecht om de pole of pakt Hamilton ‘m gewoon? Tot onze vreugde zien we dat het eerste het geval is. Bottas is namelijk na de eerste runs maar liefst dertien duizendsten sneller dan Hamilton. Logisch ook, ik heb vlak voor de race Hamilton nog even op pole voorspeld in plaats van Bottas in het managerspel na dat twee keer andersom te hebben gedaan. Maar dan komt de echte verrassing: Verstappen is nipt sneller dan de beide Mercs.

In de tweede runs lijkt Hamilton het niet te hebben. Bottas zit echter wel onder de tijd van Verstappen. Maar MV33 is zelf ook sneller onderweg dan in zijn eerste run. Dat wordt dus een nagelbijter. Bottas pakt de tijd van Verstappen af. Ook Hamilton is toch nog sneller dan Verstappen, maar niet sneller dan Bottas. Max Emilian is echter de laatste op de baan van het trio. Helaas zit het er niet in. Verstappen sluit aan als derde.

Achter de drie gebruikelijke hoofdrolspelers doet Leclerc goede zaken met de vierde plek. Die grist hij aan het eind van de sessie uit handen van Alexander Albon. AA23 is nu een halve seconde langzamer dan MV33. Valt mee, hoewel het je ook doet denken dat Max misschien toch nog sneller had kunnen gaan? Ricciardo en Ocon plaatsen hun Renaults op de plekken zes en zeven, voor Norris, Perez en Sainz.

F1 kwalificatie voor de Grand Prix van de Eifel 2020: De volledige uitslag