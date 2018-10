Top 5 automerk zegt enige relevante beurs af

Waarom zouden ze dat doen?

Voor wie de AutoRAI nog steeds mist, dat is niet een uniek Nederlands gevoel. Het auto’s kieken en folders verzamelen wordt overal met uitsterven bedreigd. Autobeurzen staan op dit moment behoorlijk onder druk. Voor veel merken is het te duur, te omslachtig en kost het teveel tijd. Daarbij zijn er in de tussentijd veel meer manieren bijgekomen om je potentiële clientèle te informeren over de modellen in het aanbod. Vroeger ging de tijd veel langzamer, waardoor een autobeurs een zeer belangrijke positie innam.



Fotocredit: @crashinduke via AutoJunk.nl

Een nieuw model werd onthuld op een beurs. De eerste twee dagen van die beurs was alleen de pers aanwezig, die er artikelen van maakte voor kranten en tijdschriften. De consument moest wachten totdat deze uitkwamen, of zelf naar de beurs gaan. Tegenwoordig is dat met internet compleet anders. De eerste informatie, tekeningen, teasers, renders, interviews, ‘spashots’ en dergelijke worden (bewust) van te voren gelekt. Zo zijn er veel meer contact-momenten met de klant. Via uitgebreide aankoopadviezen, introducties, tests en configurators die er online te vinden zijn, blijven er nog maar weinig redenen over om een beurs te bezoeken.

Wat we dus zien is dat veel (kleinere) beurzen niet meer levensvatbaar zijn. Gelukkig maakte Parijs enigszins een opleving met een behoorlijk aantal primeurs, met de nieuwe 3 Serie als ster van de show. Maar we kunnen stellen dat er drie relevante shows zijn waar alle merken tóch bij willen zijn: de North American International Auto Show in Detroit, de Tokyo Motor Show in Japan en de Salon van Geneve in Zwitserland. Dat zijn de drie belangrijkste shows per continent, vrij logisch eigenlijk.

Het is echter juist Genève dat verstoken zal blijven van een gigantische autobouwer. Ford zal namelijk níet aanwezig zijn op de komende Salon van Geneve in 2019. Een woordvoerder laat aan het Britse AutoCar weten dat het simpelweg niet uitkomt. Ford heeft een paar belangrijke lanceringen gepland staan voor 2019, maar Geneve komt simpelweg te vroeg. Ford heeft geen zin om met klein nieuws naar Zwitserland af te reizen en zegt helemaal af.

Daarmee is Ford de eerste grote speler die Genève afzegt. Het was een soort ongeschreven regel dat in Zwitserland wél alle merken te vinden waren. In plaats van Genève kiest Ford waarschijnlijk voor het Goodwood Festival of Speed. Bij dat event is er meer interactie tussen merk, pers en publiek. Er worden dan twee nieuwe modellen onthuld: de gefacelifte Ford Mondeo en de nieuwe Ford Focus ST.