Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Spanje 2018

We zijn terug in Europa!

Na de eerste vier Grand Prixs van het jaar lijkt Mercedes haar ultra-dominante status verloren te hebben. Goed, de eerste wedstrijd hadden ze eigenlijk moeten winnen, maar in de overige races moesten ze wel degelijk hun meerdere erkennen in Ferrari en Red Bull. Nu de Formule 1 terug in Europa is, kunnen de teams eindelijk hun grote upgrades meenemen. Dit lijkt goed uit te pakken voor de Duitse equipe. In de eerste twee vrije trainingen waren ze met grote voorsprong de beste, en ook in de derde vrije training stonden beide Silberpfeilen bovenaan.

Afgezien van de dominantie van Mercedes dit weekend, hebben we een reeks bijzonder hectische trainingsessies achter de rug. Op de vrijdag vloog de ene na de andere coureur van de baan, maar tot heftige klappers kwam het niet. Tot vandaag, toen Brendon Hartley zijn Toro Rosso met een flinke vaart in de muur parkeerde. De wagen was dusdanig toegetakeld (ha!) dat de Nieuw-Zeelander niet deel kon nemen aan de kwalificatie. Hartley was echter niet de enige met problemen, want eerder dit weekend hadden zowel Raikkonen als Verstappen met technische problemen te kampen.

Genoeg gepraat, tijd om te kwalificeren.

Q1

Van de grote teams is het Ferrari die haar tijd direct gebruikt om een aantal rondes te rijden. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat we binnen enkele minuten zowel Vettel als Raikkonen bovenaan de lijst vinden. Het dochterteam onafhankelijke team Haas sluit op meer dan een seconde aan. Wanneer Mercedes naar buiten gaat en de eerste tijden op de borden zet, rijden ze verrassend genoeg niet naar de eerste tijd. Zowel Bottas als Hamilton voegen zich achter de Fin van Ferrari, die op dat moment al een tijd genoteerd heeft die twee seconden sneller is dan de poletijd van Hamilton van vorig jaar. Bizar.

Max Verstappen’s eerste poging, die ondanks zijn elektrische gremlins gemakkelijk aan de kwalificatie heeft kunnen beginnen, landt hem op de vijfde positie. Verder achterin de het veld gaat het erom spannen. Hoewel we nog ruim vijf minuten te gaan hebben, lijken alleen Williams, Hartley en Hulkenberg Q1 niet te kunnen verlaten. De Duitser lijkt te kampen met bakproblemen. Terwijl de Hulk zijn weg terug naar de pitstraat vindt, knalt Max naar P2. Mercedes zakt steeds verder naar onder en belandt zelfs achter de beide Ferrari’s en Red Bulls.

Met één minuut te gaan probeert Hulkenberg het een laatste keer, nadat hij in de pitbox vermoedelijk zijn versnellingsbak heeft laten resetten. De Duitser drukt Esteban Ocon in de gevarenzone. Ocon weet zich eruit te wurmen, waardoor Vandoorne erbuiten gedrukt wordt. De Belg weet op zijn beurt weer Hulkenberg te elimineren. Zonde, maar helaas. Tegelijkertijd knalt Stroll van de baan, in zijn dweil van een Williams. Gele vlag, sessie voorbij.

Voetnoot: Leclerc is goed bezig en wast zijn teamgenoot met liefst acht tienden(!) de oren. Alonso en Sainz voelen het thuisvoordeel. Beide Spanjaarden hebben enkele posities voorsprong op hun stalmaatjes.

Afvallers: Hulkenberg, Ericsson, Sirotkin, Stroll, Hartley

Snelste ronde: Vettel, 1:17.031

Q2

Om even te beseffen hoeveel sneller de auto’s dit jaar zijn: zelfs de Haas’ beginnen de tweede kwalificatie met rondes die ruim sneller zijn dan Hamilton’s polerondje van vorig jaar. Magnussen en Grosjean beginnen met een 1:18.0. De crash van Stroll is in de tweede sessie overigens nog steeds te merken; Hamilton klaagt dat de marshals beter hun best hadden moeten doen en dat de baan nog vol ligt met grind.

Vettel opent meteen sterk en noteert een 1:16.802 op de borden en klimt naar P1. Achter hem zijn het, in slagvolgorde, Raikkonen, Bottas, Hamilton, Verstappen en Ricciardo. Als het iets stiller is op de baan, imponeert Leclerc met een dertiende positie. De Monegask bevindt zich echter meer dan een halve seconde van de top tien. Force India doet het niet veel beter. Het team is te goed voor de achterblijvers, maar te slecht om het gevecht aan te gaan met de kop van het middenveld. Gasly weet eveneens geen potten te breken en vestigt zich op P15. Het tegenovergestelde klopt voor Haas, die op dat moment duidelijk het vierde beste team zijn. Op dezelfde band als de drie beste teams scharen de Amerikanen zich er nog geen halve seconde achter.

Buiten de top tien verandert er weinig. Niemand in de gevarenzone weet eruit te springen, maar onderling wisselen ze wel van positie. Interessant is dat de volledige top tien morgen op de soft band mag starten. Tenslotte oogt Ferrari, in tegenstelling tot in eerdere sessies, buitengewoon sterk. Ligt er een pole position op de loer?

Afvallers: Vandoorne, Gasly, Ocon, Leclerc, Perez

Snelste ronde: Vettel, 1:16.802

Q3

Grosjean vuurt het openingssalvo, maar enkele seconden later schuift Ricciardo hem achter zich. Verstappen is maar net sneller dan de tijd van de Australiër. Hamilton niet, die is véél sneller. De Brit rijdt een 1:16.491 en stelt zich daarmee ver boven de rest op. Bottas, die eerder in het weekend behoorlijk snel oogde, komt niet verder dan een 1:16.909. Het was voor velen duidelijk een onstuimige eerste run.

Opmerkelijk is het feit dat Ricciardo, met nog vijf minuten te gaan, op de hardere (soft) band naar buiten gaat. Het is nog maar de vraag of hij er tijd mee zal winnen, maar het is het proberen waard. De honingdas begint zijn ronde niet bijzonder snel, maar eindigt hem met slechts twee duizendsten achter de tijd van Max. Totdat Raikkonen verbetert en de Nederlander naar P3 verschuift. Een oppermachtige Hamilton noteert een 1:16.171, met Bottas erachter op P2. Ook Vettel weet niet aan de tijd van Mercedes te komen. Waar de Duitsers het ineens vandaan toveren weet niemand, maar één ding is zeker: ze zijn terug. Gaap.

Snelste ronde: Hamilton, 1:16.171

Uitslag

1. Hamilton

2. Bottas

3. Vettel

4. Raikkonen

5. Verstappen

6. Ricciardo

7. Magnussen

8. Alonso

9. Sainz

10. Grosjean

11. Vandoorne

12. Gasly

13. Ocon

14. Leclerc

15. Perez

16. Hulkenberg

17. Ericsson

18. Sirotkin (+3 voor klapper met Alonso in Bakoe)

19. Stroll

20. Hartley (geen tijd)