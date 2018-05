Special: Ducati Monster

Ayrton Senna had er eentje en hij was niet de enige. Zonder de Monster zou Ducati waarschijnlijk niet eens meer bestaan.

Tokyo, 1988. Op kantoor bladert de jonge Italiaanse ontwerper Miguel Galluzzi door wat lokale motorfietstijdschriften, maar bij een artikel over de Ducati 851 Superbike stopt hij. De foto toont de 851 volledig naakt: voor de foto is het kuipwerk, de tank en het zadel verwijderd en is de onderliggende techniek perfect zichtbaar: de befaamde 90-graden V-Twin (daarom vaak L-Twin genoemd) als stressed member met daarbovenop een schitterend buizenframe, beter bekend als trellis-frame. Galluzzi pakt een overtrekvelletje en legt deze over de foto heen en begint te schetsen. Een tank, een zadel, meer hoeft hij niet toe te voegen.

Niet veel later verhuist Galluzzi terug naar zijn geboorteland en wordt Ducati-eigenaar Cagiva zijn nieuwe broodheer. Onder leiding van Cagiva heeft Ducati enkele schitterende sportieve motoren gebouwd. De eerder genoemde 851, de Supersport-serie en de 888 die op het punt staat om gelanceerd te worden. Cagiva ziet echter ook in dat een merk moeilijk kan rondkomen van alleen sportmotoren en dus wil het nieuwe klanten aanspreken. Dat probeerde het merk al eerder met de Ducati Indiana uit 1986, een Amerikaans aandoende chopper met L-Twin, maar dat project faalde -godzijdank- jammerlijk.

De jonge Galluzzi heeft zijn schets uit Tokyo bewaard en laat deze al in de eerste week aan zijn baas, Massimo Bordi, zien. Deze is niet direct overtuigd, maar Galluzzi houdt vol. Regelmatig blijft hij zijn baas vragen of hij de dan nog naamloze motor verder mag ontwikkelen, terwijl hij ondertussen verder werkt aan sportmotoren. In de zomer van 1990 bindt Bordi eindelijk in en mag Galluzzi in het magazijn wat onderdelen bij elkaar zoeken om zijn prototype te bouwen. Een 888-frame, een Desmodue (desmodromisch, twee klepper per cilinder) 904cc L-Twin uit de 900SS en diens voorvork en achterbrug vormen de basis van het prototype, terwijl details als de tank en het voorspatbord uit aluminium worden gemaakt.

Toch leek het er even op dat Gulluzzi’s werk voor niks was geweest. Eind 1990 is de motor klaar, maar het management ziet niks in de creatie. De designer weet zijn meerderen echter te overtuigen om ‘Il Mostro’ ,zoals de motor intern genoemd wordt, mee te nemen naar een bijeenkomst van Ducati-importeurs. De interesse in de motor is enorm en Ducati besluit de motor toch te gaan bouwen.

Behouden blijven de olie- en luchtgekoelde L-twin en de upside down-voorvork van de 900SS, maar het trellis-frame wordt opnieuw ontworpen. Eind 1992 staat het M900-prototype (foto onder) op de motorshow in Keulen. Van hogerhand is besloten dat Il Mostro, Italiaans voor Monster, een wat te negatieve associatie heeft, maar wederom is het een importeur die daar verandering in brengt. Als de motor in 1993 vrijwel ongewijzigd in de Ducati-showroom staat op de zijpaneeltjes nog altijd M900, maar valt onder het Ducati-logo op de tank de nu legendarische naam ‘Monster’ te lezen.

Goedkoop zijn Ducati’s nooit geweest, maar met een prijs van 23.990 gulden is de Monster M900 in 1993 liefst tienduizend guldens duurder dan een Honda CB750 met vergelijkbaar vermogen. Beide doen zo’n 80 pk, waarvan 73 paardjes via het achterwiel hun weg naar het asfalt vinden. Wie echter wel eens op een oude Ducati heeft gereden weet dat paarden alleen niet zoveel zeggen en dat de koppelkromme het ware karakter van de motor bepaalt. Toch hikken veel consumenten aan tegen de hoge aanschafprijs van de Monster en vrij rap besluit Ducati om een goedkoper model te introduceren.

In 1994 krijgt de M900 gezelschap van de M600. De meeste onderdelen, zoals het frame, de tank en de voorvork worden rechtstreeks overgenomen, maar het blok meet nu 583cc en is 53 pk sterk. Deze L-twin is niet langer voorzien van een oliekoeler en is dus volledig luchtgekoeld. Verder is de M600 als een van de weinige Ducati’s voorzien van een natte koppeling en heeft de bak vijf in plaats van zes verzetten. Wel is de klepbediening nog altijd desmodromisch. Slechts op één niet-motorisch punt ziet Ducati kans om de toch al niet rijke uitrusting van de M900 (een toerenteller schittert bijvoorbeeld door afwezigheid) te versoberen; de M600 beschikt slechts over één remschijf aan de voorzijde.

Gedurende de jaren komt Ducati steeds met nieuwe smaakjes. De eerste is de Monster M750, een model dat het gat tussen de M600 en M900 moet opvullen. Helaas is het een opgeboorde M600 in plaats van een teruggetunede M900, dus met enkele schijf en natte koppeling, en een commercieel succes wordt de 750 niet. Een optisch pareltje is de M900 Chromo, met een volledig verchroomde tank en bijbehorende buddycover en windschermpje, maar echte vernieuwing komt in 2000 met de introductie van injectie.

De eerste zeven jaar van zijn bestaan is het recept grotendeels hetzelfde gebleven. Dikke luchtgekoelde tweecilinder, al dan niet met hulp van oliekoeling, met twee kleppen per cilinder. Archaïsche, maar doeltreffende techniek. In 2001 komt daar verandering in als Ducati het watergekoelde vierkleps blok uit de 916 in de Ducati Monster hangt. Met 101 pk en 94 Nm wordt de Monster nu écht een monster om te rijden, al vindt Ducati dat het nog wel een tandje sneller kan. De 916 is immers al vervangen door de 996 en ook dat blok vindt zijn weg naar de Monster. Deze S4R is behalve aan de radiateur en de dubbele bovenliggende nokkenassen ook ter herkennen aan het enkelvoudig opgehangen achterwiel en een tweetal hoge uitlaten aan de rechterkant, in plaats van een enkele aan weerszijde van het achterwiel. In 2005 hangt Ducati en passant nog even het 999 blok in het dan al twaalf jaar oude Monster-frame. Tegenwoordig kijken we niet meer op van 130 pk en 104 Nm, maar in een motor die slechts 177 kilo (droog) weegt en gespeend is van elke vorm van elektronische vangnetten, is vuurwerk gegarandeerd.

Hoewel bloedstollend snel, zijn de S4R-modellen misschien niet de ultieme Monsters. Met hun waterkoeling en vierkleps techniek zien ze er lang niet meer zo simpel uit als de allereerste Monsters. De oplossing is de Monster S2R. Deze krijgt het fraaie enkelzijdig opgehangen achterwiel van de S4R, maar motorisch is er keuze uit een oliegekoelde tweekleps machine van 800 of 1000cc.

Lang lijkt Ducati te worstelen met de vraag hoe je een icoon opnieuw moet ontwerpen, maar eind 2007 is daar dan toch een opvolger in de vorm van de luchtgekoelde 696. Voor puristen is het even wennen; de nieuwe Monster is veel moderner, maar ook minder puur dan zijn voorganger. Op de zwaardere, maar qua looks vergelijkbare 1100 is waterkoeling zelfs standaard, terwijl de derde generatie Monster, de 821 en 1200, niet eens meer luchtgekoeld of met minder dan vier kleppen per cilinder te krijgen zijn. Ook qua frame en looks in het algemeen staan deze Monsters ver af van de eerste generatie. Brute machines, maar van eenvoud is weinig sprake meer.

Eind 2016 maakt Ducati echter in één klap alle puristen blij door de 797 te introduceren. Deze heeft weer een volledig trellis-frame, maar veel belangrijker is de krachtbron: een luchtgekoelde L-twin met twee kleppen per cilinder. Zowel qua vermogen als qua gewicht verschilt de 797 nauwelijks van de originele M900, al is de 797 nu de instapper in plaats van topmodel. Een waardig opvolger van de Galuzzi’s origineel.

Toch is de erfenis van de oer-Monster veel groter dan alleen die 797. Het is de best verkochte Ducati-reeks, de motor die het merk waarschijnlijk heeft behoed voor een faillissement. Het is ook de motor die bewees dat een naked niet per se een saaie, betaalbare motor hoeft te zijn. Tegenwoordig is de keuze aan bijzondere en spannende nakeds enorm, in 1993 waren het bijna zonder uitzondering inspiratieloze instappers voor de zuinige motorrijder die kuipwerk maar zonde van het geld vond. En dat allemaal omdat Galluzzi zo koppig zijn idee doordrukte…