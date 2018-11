Loodzware SUV krijgt ‘Sport’-badge

Tuurlijk, als er 'Sport' op staat, dan is het sportief.

De Cadillac Escalade is een Guilty Pleasure op wielen. Alles is eigenlijk hopeloos fout aan de auto. Hij is te groot, niet verfijnd genoeg, de motor is ouderwets en het is vooral uiterlijk vertoon. En toch wil ik er eentje. Die 6.2 V8 is nog een krachtpatser met karakter en dankzij de tientraps automaat verrassend zuinig. Ze zijn lekker compleet uitgerust en rijden in een Escalade is een ervaring waardoor je je onoverwinnelijk gaat voelen. Op de lange termijn is Escalade rijden goedkoper dan een riante coke-verslaving, dus op alle vlakken is het eigenlijk een topper.

Vandaag, tijdens de LA Autoshow, komt Cadillac met de modelupdates voor 2019. Vooralsnog is er niet veel anders aan de derde generatie Escalade. Wel komt er een nieuwe uitvoering, de ‘Escalade Sport Edition’. Dat klinkt nogal tegenstrijdig, net zoals ‘light’ roomboter. Bij de Escalade Sport Edition is het overigens voornamelijk uiterlijk vertoon.

De grille, raamlijsten en het chroomwerk aan de achterkant zijn nu allemaal ‘Gloss Black’. Ja, je gaat dus extra betalen om je auto er goedkoper uit te laten zien. Het idee is niet nieuw, BMW doet het immers al jaren. De beiers noemen het dan ‘Shadow Line’. Pfwordiece de resistance voor de Escalade Sport Edition zijn de 22″ lichtmetalen velgen, die voor de gelegenheid in ‘Midnight Silver’ gespoten zijn.

Ook in het interieur word je verwend. Zo is er een 12,3 inch infotainment display standaard, evenals een verwarmd lederen stuurwiel. De voorstoelen kun je ventileren voor koeling of juist verwarmen voor een hete bips. Op de achterbank is er enkel verwarming beschikbaar. Er is slechts één motor leverbaar en die is briljant: een 6.2 liter V8 met 420 pk. Voor wie dat te weinig is, kan bij Hennessey terecht. De Escalade Sport Edition kan geleverd worden met achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. De auto is begin 2019 leverbaar.