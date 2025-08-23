Met deze twee jonge honden scheurt Cadillac in 2026 de F1 binnen

Cadillac heeft het rijdersduo rond voor het elfde en nieuwste team in de F1.

Volgend jaar gaat er veel veranderen in de F1. Een geheel nieuw reglement waarbij een groot deel van de kracht van elektropower moet komen, heeft de potentie om dingen flink op te schudden. Dat is altijd leuk, hoewel het meestal vooral leuk is ‘in de winter’. In januari heeft op papier iedereen nog kans de beste auto te hebben.

Natuurlijk de toppers van de afgelopen jaren Mercedes, Ferrari, Red Bull en McLaren. Maar wat te denken van Aston Martin met Honda en Newey of Audi? Áls die powerhouses met al hun resources ’toevallig’ hun huiswerk het beste maken, kunnen zij zomaar toonaangevend zijn. Omdat de geschiedenis nog niet geschreven is, is elke toekomst tegelijkertijd mogelijk. Noem het een kater van Schrödinger.

Het probleem is dat je na de eerste of hooguit de eerste drie races dan meestal het antwoord hebt. En je vervolgens tegen een seizoen aan zit te kijken waar waarschijnlijk een team dominant gaat zijn en de verschillen veel groter zijn dan nu. Enfin, dat is de eb en vloed van de Formule 1.

Naast reeds genoemde teams is er nog een nieuwtje in de F1 volgend jaar. Voor het eerst sinds 2016 zullen er meer dan 20 auto’s op de grid staan. Cadillac komt namelijk de andere jongens vergezellen. Dit had nogal wat voeten in aarde. Eigenlijk wilde de Andretti familie de F1 opnieuw bestormen met hun eigen team. Doch de huidige teams vonden de Andretti multimiljonairs te sloeberig om de poet te delen. Daarnaast was er kennelijk wat wrevel tussen Michael Andretti en een hoge pief van Liberty Media. Pas toen GM er met het volle gewicht achter ging staan om onder het merk Cadillac mee te doen, stemde de rest van de fameuze piranha club toe.

Cadillac wordt geleid door Graeme Lowndes, toevallig destijds nog betrokken bij het hierboven genoemde Manor Racing (dat ook onder de vlag van Marussia uitkwam). Maar wat jullie allemaal willen weten is: wie kruipt er achter het stuur? Dat weten we nu ook: Valtteri Bottas en Sergio Perez.

Deze twee veteranen van beide 35 jaar jong maken dus allebei een LL Cool J esque comeback na een jaar aan de zijlijn. Checo werd vorig jaar ondanks een lopend contract de laan uitgestuurd bij Red Bull Racing en Bottas werd niet verlengd bij Sauber. Wel hebben beide natuurlijk races gewonnen en ervaring bij topteams. Cadillac kiest dus voor ‘gekende kwaliteit’.

De mening van uw trouwe verslaggever is dat dit begrijpelijk is, doch te conservatief. Het doet heel erg denken aan het team van Lotus/Caterham onder Tony Fernandes. Die ging in zee met ex-Toyota ontwerper Mike Gascoyne en coureurs als een oude Jarno Trulli en Heikki Kovalainen. Je weet wat je eraan hebt, je koop ‘geloofwaardigheid’, maar je weet daarmee ook dat ze niet de allerbesten (meer) zijn.

Dus yours truly zou hooguit een van de twee hebben gekozen als benchmark en dan toch een (desnoods Amerikaanse) rookie ernaast. Zo eentje waarbij ‘alles nog mogelijk is’. En zo zijn we toch weer rond met het begin van dit stuk. Mooi hè. Kom maar door met de Mart Smeets (mag ik dat zeggen…). Vind jij dit een goede keuze, of had je ook wat anders gedaan dan dit spel op safe? Laat het weten, in de comments!

Image Credit: oude baas die al 50 jaar klant is bij Cadillac