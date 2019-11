Lachgas bizar groot probleem in Nederlands verkeer

Nee, niet zozeer voor Ferrari eigenaren.

Wij petrolheads denken bij lachgas aan de The Fast And The Furious en Need For Speed Underground. Het is een relatief eenvoudige methode om (tijdelijk) een enorme vermogenswinst te boeken. Perfect als je 10 ruggen hebt ingezet tijdens om een sprintrace te winnen.

Maar lachgas wordt in Nederland een telkens serieuzer probleem, zo meldt het ANP. Bij diverse ongelukken de afgelopen tijd is er lachgas aangetroffen. Het is niet dat dit te relatieveren valt. Zeker niet als we de cijfers erbij pakken. Drie jaar geleden waren er 60 meldingen van lachgas in het verkeer. In 2019 is dat aantal enorm gegroeid. Van januari 2019 tot juli 2019 werden er maar liefst 960 meldingen gedaan van lachgas in het verkeer. Dat is een bizarre stijging die zeer zorgwekkend is, aldus de politie.

Die stijging is te wijten aan een wetswijziging. Tot 2016 was lachgas een middel voor pijnbestrijding, de verkoop van het goedje is daarna gelegaliseerd. Met name jongeren zijn gek op het spul. Het grote probleem voor de politie is dat handhaving zeer lastig is. In tegenstelling tot alcohol of andere verdovende middelen is lachgas nauwelijks te detecteren in het lichaam. Het is ook slechts voor korte tijd effectief, daarna werkt het uit en is het in principe uit je systeem.

Een ander probleem is de criminaliteit eromheen. Omdat de vraag explosief gegroeid is, probeert men vanuit het illegale circuit aan de vraag te voldoen. Diefstal van lachgas is eveneens een telkens vaker voorkomend fenomeen. Deze zogenaamde ‘Ripdeals’ vinden helaas vaker plaats. Daarbij worden de gestolen lachgas flessen ook nog eens vaak verkeerd vervoerd door de dieven. De politie hoopt met hogere boetes dit probleem in de kiem te kunnen smoren.

Fotocredit: Universal Studios