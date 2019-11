Vernieuwde Transporter 6.1 nu bij dealer (prijsvergelijking)

Wat kost de bedrijfswagen in vergelijking met de concurrentie?

De opgefriste Volkswagen Transporter is inmiddels gearriveerd bij de dealer. De belangrijkste kenmerken van deze update is het nieuwe design, de aangepakte 2.0 TDI-motoren en een verbeterde standaard uitrusting.

De Transporter 6.1, zoals het model heet, komt in meerdere carrosserievarianten op de markt. Als Bestelwagen, als Dubbele Cabine, als Kombi (personenvervoer) als Pick-up en in een later stadium ook als Chassis voor opbouw van maatwerkoplossingen. Prijzen voor de Transporter 6.1 beginnen bij 18.550 euro. Meer informatie over de uitrusting en motoren lees je in dit artikel.

Dan kan nu het vergelijken beginnen. De Transporter heeft natuurlijk niet het rijk voor zichzelf alleen. Deze 6.1 gaat concurreren met bedrijfswagens als de Citroën Jumpy M, de Mercedes-Benz Vito en de Ford Transit Custom.

Voor die dikke 18 mille heb je in het geval van de Transporter een 90 pk 2.0 TDI. De Citroën Jumpy M is met 20.500 euro iets duurder. De Jumpy M beschikt over een 1.5 BlueHDi met 100 pk. De Mercedes-Benz Vito kost 18.990 en dan heb je een 110CDI Economy. De Ford Transit Custom is er vanaf 23.425 euro in 280 L1 Ambiente vorm met een 2.0 EcoBlue motor (105 pk). Alle prijzen zijn exclusief BTW en BPM. Van dit rijtje is de Transporter momenteel de goedkoopste bestelbus.