Officieel: Mercedes-AMG GT S Roadster met 522 pk

Het gamma van de AMG GT krijgt weer een nieuw lid.

De stamboom van de AMG GT-serie krijgt een rijk nageslacht, want het aantal modellen in de reeks kun je inmiddels niet meer op twee handen tellen. Voor de volledigheid nemen we even het huidige gamma met je door. Het begint met de AMG GT, AMG GT S, AMG GT C en AMG GT R. Dit zijn allemaal coupé’s. Dan heb je de AMG GT Roadster, deze nieuwe AMG GT S Roadster en de AMG GT C Roadster. We zijn er nog niet. Racen doe je namelijk met de Mercedes-AMG GT3 en GT4. Dan is er nog de vierdeurs coupé, in de smaakjes AMG GT 53 4MATIC+, de 63 4MATIC+ en de 63 S 4MATIC+. Oftewel: 12 modellen. Met uitzondering van al het Edition 1 en 50th Anniversary spul.

Zoals je ziet gaat de nieuwe Mercedes-AMG GT S Roadster het gat vullen tussen de instapper en de meer op performance gerichte GT C Roadster. De AMG GT S Roadster heeft de welbekende 4.0 biturbo V8 onder de kap, goed voor 522 pk en 670 Nm koppel. Een sprintje naar de honderd is in 3,8 seconden achter de rug. De top ligt -zonder een of ander lullig pakketje- op 308 km/u. Net als de GT C, komt de GT S standaard met het AMG Performance uitlaatsysteem. De motor is gekoppeld aan de zeventraps AMG Speedshift.

De orderboeken voor de nieuwe Mercedes-AMG GT S Roadster zijn vanaf heden geopend. De marktlancering is in juli. Prijzen zijn op moment van schrijven nog niet bekend. Het artikel krijgt een update zodra Mercedes Nederland deze info communiceert.