Lamborghini Countach geeft investeerders dure reality check

Moderne hommage aan icoon levert niet automatisch winst op

Toen Lamborghini de moderne Countach LPI 800-4 onthulde, was de hype meteen real. Alle 112 exemplaren waren binnen no time verkocht. En hoewel kopers natuurlijk vooral een posterheld uit hun jeugd wilden, zullen sommigen ook heel stiekem hebben gedacht aan een mooie investering. Helaas blijkt de werkelijkheid soms iets minder romantisch.

Veiling geeft reality check

De moderne Countach moest bij de lancering gemiddeld zo’n 2,66 miljoen euro opbrengen. Niet gek dus dat sommige kopers hoopten dat de waarde daarna alleen maar omhoog zou gaan.

Maar helaas. Een vrijwel nieuwe Countach LPI 800-4 met slechts 142 mijlen op de teller verscheen onlangs op de veiling. Het hoogste bod bleef steken op 2,2 miljoen dollar (ruwweg 1,89 miljoen euro), waardoor de minimumprijs niet werd gehaald. Ergens wel opvallend, want dezelfde auto werd in september 2024 nog voor 2,5 miljoen dollar verkocht. In anderhalf jaar tijd dus een paar ton verdampt, zonder dat er noemenswaardig mee is gereden.

Als we nog even snel classic.com erbij pakken zien we dat er toch wel regelmatig een Countach wordt aangeboden. Gek genoeg stond er afgelopen maand nog een andere op de veiling en deze had maar een maximum bod van 2 miljoen dollar…

Ferrari lacht waarschijnlijk

Voor speculanten is dat een kleine reality check. Zeker als je kijkt naar wat er bij Ferrari gebeurt. De Daytona SP3, die ongeveer in dezelfde periode werd gelanceerd, doet namelijk wel wat investeerders hopen.

Die Ferrari kostte nieuw ruwweg hetzelfde als de Lambo, maar ging vorig jaar voor een duizelingwekkende 26 miljoen dollar naar een nieuw baasje. Dat is dus een iets andere richting dan de moderne Countach momenteel lijkt te kiezen.

Misschien toch iets te veel Aventador

Een mogelijke reden voor de lauwe markt is dat de nieuwe Countach technisch gezien niet zo heel exotisch is. Onder de retrocarrosserie zit namelijk grotendeels dezelfde basis als bij de Sian en de Aventador.

Dus. De moderne Countach blijft indrukwekkend. Maar koop jij auto’s als investering? Kijk dan gewoon naar een mooie Ferrari of Porsche.